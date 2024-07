TGMGallery décerne ses prix des jeunes artistes 2024

C’est désormais une tradition : TGMGallery, sise à la Marsa, honore chaque année les jeunes artistes. Un thème est proposé laissant libre cours à leur imaginaire, leur créativité, ou encore leurs souvenirs.

Trois prix sont remis, dotés par la jeune galerie : 2000 dinars, 1500 dinars et 1000 dinars. Au-delà de la récompense matérielle, les jeunes artistes sont suivis, soutenus et accompagnés par la galerie qui les invite par la suite à participer à des expositions.

La première année, on demandait à ces jeunes, issus de différents horizons – écoles des beaux-arts, d’architecture, autodidactes ou autres formations – de travailler sur le thème du TGM, le petit train iconique qui donna son nom à la galerie.

La deuxième session resta dans cet esprit et proposa pour thème le mouvement.

Cette édition a choisi une des stations de ce fameux petit train : la Goulette.

La petit cité balnéaire a influencé les chanteurs, les cinéastes, les humoristes. Il était temps que les artistes visuels lui rendent hommage.

Dire qu’ils l’ont fait magnifiquement serait un euphémisme. Les résultats de la compétition ont été à la hauteur des légendes de la cité. Tant et si bien que le jury, composé d’artistes, critiques d’art, architectes, galeristes, collectionneurs, a eu du mal à trancher. Et qu’au-delà des trois lauréats, on a également nominé trois autres artistes qui seront invités à exposer aux côtés des lauréats dès la rentrée prochaine.

Les lauréats :

Premier prix : Syrine Barouni, artiste digital.

Deuxième prix : Chehine Dahak, photographe.

Troisième prix : Mariam Ayadi, artiste peintre.

Nominés : Ala Zemni, Youcef Jemai, Eya Yahyaoui.