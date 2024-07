Tunisie : 6,6 millions de quintaux de céréales récoltés au 21 juillet

Quelque 6,6 millions de quintaux de céréales ont été récoltés jusqu’au 21 juillet 2024. Le gouvernorat de Béja a enregistré le taux de récolte le plus élevé avec 27%, suivi de Bizerte (20%), Jendouba et Kairouan (respectivement 14% et 9%).

C’est ce qu’a annoncé mercredi 24 juillet 2024 l’Office des céréales, ajoutant que la récolte est composée à 88% de blé dur, à 9% d’orge et de triticale et à 3% de blé tendre.

La récolte des céréales pour la campagne 2023/2024 a été inférieure à la moyenne, mais meilleure que celle de 2022-2023 (environ 5,3 millions de quintaux à cause de la sécheresse), a indiqué à l’agence Tap le directeur général de l’Office des céréales, Saloua Zouari.

La Tunisie a alloué environ 1,5 milliard de dinars pour financer les importations céréalières, qui représentent 53,7% du total des importations alimentaires.