Tunisie : formation de 10 000 jeunes talents au numérique et à l’IA

Le projet Tatooine, une initiative visant à permettre à la société Gomycode de responsabiliser, grâce au numérique et à l’intelligence artificielle (IA), 10 000 jeunes talents sur 3 ans dans des domaines prioritaires de développement, a été lancée mardi 22 juillet 2024 en marge de la conférence Tunisia Global Forum.

Développée et conçue avec le soutien de la société d’IA InstaDeep et de ses cofondateurs, Karim Beguir et Zohra Slim, cette initiative vise également à lancer 20 écoles numériques dans des localités clés, notamment Ettahrir, Zaghouan, Siliana, Beja, Jendouba, El-Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Gafsa, Monastir, Hammam Sousse, Ouerdanine, Médenine, Zarsis, Djerba, Ben Guerdane, Tataouine, Kébili et Tozeur.

Il proposera également 4 000 stages dans des entreprises technologiques et promouvra l’engagement communautaire à travers des événements et des activités au sein des écoles numériques qui ont été lancées.

«Le principal défi dans les domaines de développement prioritaires est le financement. Nous avons donc initialement mis en place le programme Hackerspace Tatooine, à travers lequel nous avons accompagné les étudiants en leur apportant une aide financière couvrant 80% de leurs frais de scolarité. Nous avons été vraiment surpris par les résultats et le niveau de motivation. Un an plus tard, suite au lancement de Hackerspace Tatooine, nous annonçons l’extension du modèle à l’ensemble du pays», a déclaré Yahya Bouhlel, PDG et fondateur de Gomycode.

«Très souvent, la jeune génération de notre pays grandit dans une économie très locale, avec de nombreuses contraintes en termes de finances, de mobilité et d’emploi. Nous pensons qu’il existe une forte opportunité pour cette génération numérique de contribuer positivement à l’économie de leurs villes grâce à l’accès à une éducation pertinente sur les dernières technologies, à un marché du travail beaucoup plus mondial et plus large, aux technologies et outils d’IA pour accroître l’efficacité et la productivité», a-t-il ajouté.

Bouhlel a en outre indiqué que l’histoire d’InstaDeep a commencé à Tataouine et s’est étendue avec succès au-delà de ses frontières. «Le parcours d’InstaDeep depuis Tataouine vers le succès international montre que tout est possible. Le projet Tatooine vise à créer davantage d’opportunités de ce type, en apportant des changements tangibles grâce à l’éducation technologique», a-t-il souligné.

D’après Tap.