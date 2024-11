Tunisia Ecosystem Week, rampe de lancement pour les startups tunisiennes

La Tunisia Ecosystem Week, qui se tient les 4, 5 et 6 novembre 2024 à Tunis, est un rassemblement inédit des principaux acteurs panafricains de l’écosystème et des professionnels de l’investissement.

Organisé par V3 Factory et Dream VC., cet événement vise à connecter les investisseurs locaux et internationaux et des organisations de soutien aux startups (SSOs) avec les responsables des startups tunisiennes à fort potentiel.

Il intervient à un moment clé de la croissance hub d’innovation que constitue aujourd’hui la Tunisie en Afrique, renforcé par les récentes sorties sur le marché international des entreprises technologiques tunisiennes Expensya et InstaDeep, les plus importantes de l’histoire africaine.

La Tunisia Ecosystem Week est soutenue par l’Initiative spéciale «Emploi décent pour une transition juste» (Invest for Jobs) du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre par le Centre de transformation digitale de la GIZ Tunisie, en coopération avec la Caisse des Dépôts et Consignations, la Banque mondiale, et Smart Capital, ainsi que Madica VC, le projet Qawafel financé par l’Agence française de développement (AFD) et mis en œuvre par Expertise France, Impact Partner, The Dot et Orange.

L’écosystème des startups tunisiennes a atteint une étape charnière, avec de nombreuses initiatives en place pour soutenir sa croissance continue. Malgré cette maturité, l’accès au financement reste un obstacle pour les entrepreneurs locaux. La Tunisia Ecosystem Week vise à combler cette lacune en facilitant des interactions essentielles entre les startups tunisiennes et les investisseurs internationaux, ouvrant ainsi la voie à des financements et des structures de soutien indispensables à l’expansion.

Cet événement représente une opportunité rare pour les capital-risqueurs, les investisseurs providentiels et les personnes fortunées intéressés par l’Afrique et cherchant à mieux connaître les potentialités du marché tunisien. Le but étant d’aider à l’établissement de collaborations à long terme entre investisseurs et innovateurs.

V3 Factory est une organisation de soutien aux startups qui se concentre sur l’accélération de l’accès des startups au financement, en améliorant leur préparation à l’investissement et en facilitant leur accès aux investisseurs locaux et régionaux.

Dream VC est un accélérateur d’investisseurs soutenant la prochaine génération d’investisseurs et de bâtisseurs d’écosystèmes axés sur l’Afrique.