Tunisie : Le SNJT solidaire avec Walid Mejri, condamné à la prison par défaut

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé sa solidarité avec Walid Mejri journaliste et directeur du média « Al-Katiba » , condamné par défaut à un an de prison ferme.

Dans un communiqué publié ce mercredi 24 juillet 2024, le SNJT affirme que Walid Mejri n’a reçu aucune convocation officielle pour se présenter devant la justice et dénonce de ce fait cette condamnation prononcée dans le cadre d’une plainte déposée en 2017 par le chargé du contentieux de l’État auprès du ministère de l’Intérieur.

La même source a fait savoir que l’avocat du journaliste a fait appel et a demandé le retrait du nom de son client de la liste des personnes recherchées et qu’une audience a été fixée au 22 août prochain.

Le SNJT a dénoncé « la tendance de la justice tunisienne qui prononce des jugements par défaut à l’encontre de journalistes et médias dont l’adresse est pourtant connue » et a par ailleurs pointé du doigt « une banalisation de jugements privant de liberté et portant atteinte à la liberté de la presse et des journalistes ».

Le Syndicat a de ce fait appelé l’État tunisien à assumer ses responsabilités et à trouver une solution pour mettre fin « aux violations de procédure et permettre aux accusés de bénéficier d’un procès équitable et du droit à la défense ».

