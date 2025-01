Enquête : 75% des jeunes tunisiens rêvent de migration

Selon l’enquête nationale sur la migration internationale menée auprès de 750 jeunes tunisiens, 75% d’entre eux souhaitent migrer. Encore faut-il qu’il aient la formation nécessaire pour réussir leur migration.

C’est ce qu’a annoncé Ghada Hadhbaoui, responsable de la communication pour le projet Thamm Ofii : «Vers une approche globale pour la gouvernance de la migration de main-d’œuvre en Afrique du Nord», lors des travaux du Forum régional d’information sur les filières officielles de migration de travail et les mécanismes de la migration circulaire, qui ont débuté, mardi 21 janvier 2025, à Sousse. Organisé sur deux jours, cet événement s’inscrit dans le cadre du partenariat entre l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Concernant les migrants de retour, estimés à 211 000 individus âgés de 15 ans et plus (16,5% femmes et 83,5% hommes), les résultats de l’enquête montrent que les diplômés de la formation professionnelle représentent la plus faible proportion, avec seulement 4,7%, témoignant de l’intégration réussie de ce groupe sur les marchés étrangers.

À l’inverse, les migrants ayant un niveau d’études primaire représentent la plus forte proportion (36,8%), suivis par ceux ayant un niveau secondaire (25,4%), un niveau inférieur au primaire (17,1%) et, enfin, ceux ayant un niveau d’études supérieur (16%).

Ghada Hadhbaoui a, également, souligné les pénuries critiques de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs, tels que l’agriculture, le tourisme, les industries de transformation, le transport et la logistique, mentionnant certaines difficultés administratives et techniques liées à la formation complémentaire.

Le projet Thamm Ofii, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’Ofii, vise à surmonter ces obstacles. Son objectif principal est de promouvoir et de renforcer la migration circulaire entre la Tunisie et les pays européens, en particulier la France, a indiqué Hadhbaoui en insistant sur la nécessité de développer les compétences linguistiques, considérées comme une condition essentielle pour migrer, ainsi que sur l’importance de comprendre les cultures et les coutumes des pays de destination.