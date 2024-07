Présidentielle 2024 : Le PDL attaché à la candidature d’Abir Moussi

Lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi 25 juillet 2024, le Parti destourien libre (PDL) a réaffirmé son attachement à la candidature de sa présidente Abir Moussi à la présidentielle du 6 octobre.

C’est ce qu’a indiqué Me Karim Krifa, membre du bureau politique du PDL, en précisant que Abir Moussi, avocate de son état, est la seule candidate du parti, et ce, malgré la poursuite de sa détention et malgré des pression exercées par l’Isie pour l’exclure, a-t-il dit.

Me Krifa a par ailleurs affirmé que le parti compte déposer la demande de candidature de la présidente du PDL « même si elle risque d’être rejetée en raison du problème la procuration légale ».

« Peu importe l’issue, le PDL n’a pas d’autres candidats et ses partisans ne participeront à aucune campagne électorale en faveur d’un autre candidat à la présidentielle du 6 octobre », a-t-il insisté.

Et d’ajouter : « Il est désormais clair qu’ils ne cherchent plus à exclure uniquement Abir Moussi mais à exclure le parti destourien… Poursuivons donc notre lutte et notre militantisme et continuons à être forts, déterminés et patients».

Y. N.