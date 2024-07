Gaza: Les soldats israéliens lâchent leur chien sur un jeune trisomique puis le tuent (vidéo)

C’est cette armée de criminels de guerre et de génocidaires assoiffés de sang que les pays occidentaux, Etats-Unis, Canada, Grande Bretagne, France, Allemagne et Italie en tête, protègent et arment, afin qu’elle poursuive ses massacres en Palestine occupée. Vidéo.

Imed Bahri

L’armée israélienne a battu tous les records de monstruosité et de sauvagerie. C’est l’histoire de Mohamed Salah Bahar atteint de trisomie 21. Des soldats israéliens ont fait effraction dans sa maison familiale à Gaza, ont lâché sur lui leur chien qui lui a déchiqueté le corps et puis l’ont achevé par balles en le laissant saigner par terre jusqu’à rendre l’âme. Un crime atroce qui prouve encore que le sionisme est une idéologique suprémaciste et génocidaire.

Le journaliste israélien Gideon Levy a écrit dans sa chronique du journal Haaretz «qu’Israël a perdu son humanité d’une manière qui rend sa restauration presque impossible.’» Levy a ajouté qu’Israël peut désormais tout faire contre les Palestiniens même lâcher des chiens sur les personnes ayant des handicaps et que cela ne trouvait plus d’écho dans l’opinion publique israélienne complètement insensible à la souffrance des Palestiniens.

Le journaliste est revenu sur le crime monstrueux perpétré par les soldats israéliens à l’endroit du jeune Mohamed Salah Bahar âgé de 25 ans et atteint de trisomie et qui vivait dans le quartier d’Al-Shuja’iya dans le nord de la bande de Gaza. Les soldats israéliens ont lâché leur chien qui lui a déchiqueté le corps puis l’ont séparé de sa famille. Par la suite, ils l’ont séparé de sa famille, ont tiré sur lui et l’ont laissé se vider de son sang jusqu’à la mort en faisant croire à sa mère qu’ils lui ont ramené un médecin militaire.

Gideon Levy précise que la famille de Mohamad Bahar a découvert son corps en décomposition une semaine plus tard quand ils rentrèrent chez eux.

Le journaliste israélien a rappelé que des membres des prisonniers palestiniens ont été amputés à l’intérieur de la prison de Sde Teman, parce que leurs mains étaient liées pendant plusieurs mois et à cause de la torture aussi. Il a ajouté que la mort de jeunes due à la torture, au manque de soins médicaux et au manque de nourriture est devenue monnaie courante.

Il a également déclaré que sans le Comité général contre la torture, il n’y aurait pas eu de protestation contre cela en Israël qui ne veut pas en entendre parler et quiconque en parle est taxé d’antisémite.

Levy a expliqué que même le criminel de guerre nazi Adolf Eichmann avait été traité humainement et que personne n’imaginait qu’il serait enchaîné ou bandé pendant plusieurs mois ou qu’il serait attaqué par des chiens.

Eichmann est considéré comme l’un des nazis les plus célèbres responsables de la déportation des Juifs vers les camps de la mort en Pologne. Il a été chargé d’élaborer un plan visant à exterminer les Juifs européens. Sa vie s’est terminée par une exécution en 1962 après avoir été kidnappé en Argentine par les services de renseignement extérieurs israéliens le Mossad et jugé en Israël.

En dépit de tous les crimes de la soldatesque israélienne à Gaza et ailleurs, le monde occidental continue de nous rebattre quotidiennement les oreilles uniquement avec les détenus israéliens à Gaza qu’il faut libérer. «Il faut libérer les otages israéliens à Gaza et ils doivent retrouver leurs familles», la seule phrase collée à la bouche des responsables et des médias occidentaux mais tous les Palestiniens massacrés y compris les handicapés comme Mohamed Salah Bahar tué de la manière la plus atroce qui puisse exister, ceux qui sont affamés, les enfants tués par des snipers, les exécutions sommaires de civils de tous les âges, les Palestiniens kidnappés subissant les pires sévices et torturés jusqu’à l’amputation s’ils ne meurent pas sous la torture, eux n’ont pas droit à la compassion ni même à l’attention de cet Occident hypocrite, cynique et soucieux uniquement des droits de l’homme… blanc.

Si les Palestiniens étaient des Ukrainiens, tout aurait changé mais comme ce n’est pas le cas, les Biden, Trudeau, Starmer, Macron, Scholz, Meloni et les autres laissent le génocide israélien se poursuivre et refusent même ce qualificatif juridique adopté par l’écrasante majorité des autres pays du monde. Cela se payera un jour, puissance n’est pas synonyme d’éternité.

Témoignage de la mère de Mohamed Salah Bahar.