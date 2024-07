Les exportations de dattes tunisiennes en hausse 21,4% en valeur

Les exportations de dattes tunisiennes au cours des neuf premiers mois de la campagne 2023/2024 ont atteint 128 900 tonnes d’une valeur de 802,6 millions de dinars, soit une hausse de 16,2% en volume et de 21,4% en valeur par rapport à la même période de la campagne 2022/2023.

Selon le rapport de veille de juillet 2024 de l’Observatoire national de l’agriculture (Onagri), le prix moyen enregistré au cours des neuf mois a augmenté de 4,5% soit 6,23 DT/kg contre 5,96 DT/kg enregistré au cours de la même période de la campagne précédente.

Le Maroc est la principale destination des dattes tunisiennes avec 20,8% suivi de la France et de l’Italie avec respectivement 8,7% et 8,5%.

Durant la même période, les exportations des produits de dattes biologiques ont atteint 7 280 tonnes d’une valeur de 80,8 MDT avec un prix moyen de 11,10 DT/kg. Leur part dans les exportations totales tunisiennes de dattes est respectivement de 5,6% et 10,1%, en termes de quantité et de valeur. L’Allemagne est la principale destination des produits à base de dattes biologiques avec 37 %, suivie par la Belgique et les Pays-Bas avec respectivement 14% et 11%.