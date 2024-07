Tunisie : les soldes d’été débuteront le 7 août  

Selon Mohsen Ben Sassi, président de la Chambre nationale du commerce des tissus (Utica) et de prêt-à-porter, la saison des soldes d’été commencera le 7 août prochain et durera six semaines.

Dans une déclaration à l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque FM, ce lundi 29 juillet 2024, Ben Sassi a précisé que la période des soldes débutera avec des réductions d’au moins 20%, qui augmenteront progressivement.

Il a également encouragé les commerçants à participer aux soldes et à déposer leurs dossiers à cet effet, en espérant que la saison sera bonne pour tous les commerçants.