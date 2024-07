Le journaliste Mourad Zeghidi condamné en appel à 8 mois de prison

Le journaliste Mourad Zeghidi a été condamné, ce mardi 30 juillet 2024, à huit mois de prison ferme par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Tunis.

En mai dernier, Mourad Zeghidi avait été condamné en première instance à deux peines de six mois, soit un an ferme, dans une affaire de diffusion de fausses informations dans le but de porter atteinte aux droits d’autrui ou de nuire à la sécurité publique.

Rappelons que son avocat Ghazi Mrabet avait indiqué que les extraits des déclarations radio (objets des poursuites) « ne contiennent aucune offense, diffamation ou atteinte à la sécurité publique».

De son côté le journaliste avait réagi en affirmant n’avoir rien fait d’illégal : «J’assume ce que j’ai dit à la radio».

