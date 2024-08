Solidaires avec Ben Sedrine, des associations dénoncent «un harcèlement judiciaire»

Plusieurs associations ont exprimé leur solidarité avec Sihem Ben Sedrine présidente de l’Instance vérité et dignité (IVD) qui a fait l’objet d’un mandat de dépôt jeudi dernier.

Les associations estiment que la présidente de l’IVD est « victime d’un harcèlement judiciaire », citant l’interdiction de voyage l’ayant visé, les poursuites judiciaires et le mandat de dépôt émis à son encontre suite à une plainte déposée par un membre de l’IVD, qui l’accuse de falsification du rapport final de l’instance en ce qui concerne le dossier des compensations de l’État tunisien à la Banque franco-tunisienne.

« Nous exprimons notre solidarité absolue et inconditionnelle avec Sihem Ben Sedrine, militante contre la dictature de Ben Ali, et demandons l’arrêt immédiat des poursuites engagées à son encontre et sa libération immédiate », lit-on dans le communiqué publié par les associations qui pointent du doigt « des poursuite engagées en violation de la loi de justice transitionnelle de 2013 dans son article 69 ».

Les associations ont par ailleurs exprimé leur rejet « de l’instrumentalisation de la justice à des fins électoralistes pour exclure l’opposition et les voix critiques ainsi que du harcèlement des défenseurs des droits de l’Homme, des présidents des anciennes instances indépendantes et des acteurs de la société civile, politique et syndicale…»

Ci-dessous les associations signataires dudit communiqué :

Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH)

Forum Tunisien des Droits Économiques et Sociaux (FTDES)

Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD)

Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle

Association Beity

Aswat Nissa

Association Kalam

Association Intersection pour les Droits et les Libertés

Association Tunisienne de Défense des Libertés Individuelles (ADLI)

Association Damj (pour la Justice et l’égalité)

Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)

Association No Peace Without Justice

Institut International Novact

Association Karama pour les Droits et les Libertés

Al-Bawsala

Avocats Sans Frontières (ASF)

Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (CVDT)

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Association Al-Khat

Association tunisienne pour la défense des libertés (Adli)

Nachaz

Association pour la promotion du droit à la différence (ADD)

Y. N.