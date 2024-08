Tunisie-Présidentielle : Le dossier de candidature d’Abir Moussi déposé auprès de l’Isie

Comme annoncé hier, le Comité de défense a déposé, ce samedi 3 août 2024, le dossier de candidature de la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi pour la présidentielle du 6 octobre.

Six membres du comité de défense se sont ainsi rendus au siège de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) pour le dépôt de candidature, bien que le dossier ne contienne pas tous les documents exigés.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Me Abdessalem Laârif a précisé qu’il manque au dossier les parrainages et le bulletin N°3, en expliquant que l’Isie avait refusé de leur fournir un exemplaire du formulaire de parrainages pour la candidature d’Abir Moussi, qui en détention depuis octobre 2023.

« Les avocats n’ont pas, non plus, pu obtenir une procuration délivrée par les juges d’instruction pour la représenter et permettre ainsi à l’un des membres du parti d’effectuer les démarches nécessaires à sa place », a ajouté Me Laârif

Rappelons que la présidente du PDL est entrée en grève de la faim depuis le 29 juillet dernier pour «revendiquer son droit en tant que citoyenne, femme et présidente de parti à se présenter à la présidentielle du 6 octobre et pour dénoncer des entraves à sa candidature » et que des dirigeantes du parti comptent également entamer une grève de la faim afin de soutenir Abir Moussi.

