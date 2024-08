Présidentielle : Solidaires avec Abir Moussi, des femmes du PDL vont entrer en grève de la faim

Le parti destourien libre (PDL) a dénoncé une nouvelle fois «les obstacles visant à exclure sa présidente Abir Moussi de la présidentielle du 6 octobre» et a annoncé que des dirigeantes du parti vont emboîter le pas à cette dernière et entamer une grève de la faim.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce vendredi 2 août 2024, le PDL estime que « des mesures illégales sont imposées par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) dans le but d’exclure la candidature d’Abir Moussi à la présidentielle », en rappelant que l’Instance est par ailleurs derrière les poursuites la visant et lancées sur la base du décret 54.

Le PDL a par ailleurs annoncé que le comité de défense soumettra tout de même le dossier de candidature d’Abir Moussi, malgré des documents manquants, « et ce, en vue de documenter le processus d’exclusion dont est victime la présidente du Parti detourien ».

D’autre part et afin de dénoncer les faits précités, le PDL a annoncé que des dirigeantes vont entrer en grève de la faim en solidarité avec Abir Moussi, qui est elle même en grève de la faim depuis le 29 juillet dernier, pour «revendiquer son droit en tant que citoyenne, femme et présidente de parti à se présenter à la présidentielle du 6 octobre et pour dénoncer des entraves à sa candidature ».

Y. N.