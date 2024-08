Habib Bourguiba : un héros de notre époque

À l’occasion de l’anniversaire de la naissance de notre leader éternel, Habib Bourguiba, né à Monastir le 3 août 1903 et décédé dans sa ville natale le 6 avril en 2000, nous honorons l’homme qui a non seulement façonné notre nation, mais qui a également transformé la Tunisie en un modèle de modernité et de progrès. Son action politique se distingue par plusieurs contributions remarquables qui ont profondément marqué notre histoire.

Khémaïs Gharbi *

1. Lutte nationale et indépendance

Habib Bourguiba a été l’un des principaux architectes du mouvement d’indépendance tunisien. En fondant le parti du Néo-Destour en 1934, il a mobilisé les masses pour revendiquer l’autonomie et l’indépendance vis-à-vis du colonialisme français. Sa détermination inflexible et son charisme inégalé ont galvanisé un peuple qui aspirait à la liberté, faisant de lui une figure emblématique du combat pour l’émancipation nationale.

2. Réformes sociales et économiques

Élu président en 1957, Bourguiba a immédiatement entrepris des réformes audacieuses qui ont jeté les bases d’une Tunisie moderne. Il a fermement cru en l’éducation comme levier de développement, améliorant l’accès à l’instruction pour tous, et promouvant une santé publique accessible au plus grand nombre. Son engagement pour l’égalité des genres s’est traduit par des avancées spectaculaires, notamment grâce au Code du statut personnel de 1956, qui a révolutionné le statut des femmes, leur accordant des droits fondamentaux et leur permettant de participer pleinement à la vie sociale et économique.

3. Modernisation et développement

Sous son leadership ferme et éclairé, la Tunisie a connu une transformation sans précédent. Bourguiba a initié des programmes de développement économique qui ont modernisé notre pays. Des investissements massifs dans les infrastructures, l’agriculture et le tourisme ont permis une croissance significative. Il a également placé l’éducation au cœur de cette modernisation, manifestant sa conviction que le savoir est la clé de l’avenir.

4. Politique étrangère

D’un point de vue international, Bourguiba a œuvré pour établir la Tunisie comme une nation modérée au sein du monde arabe. Son approche de non-alignement a permis à notre pays de maintenir des relations solides avec l’Occident tout en affirmant notre souveraineté et notre identité. Il a su incarner un équilibre délicat, prônant la paix et la coopération tout en restant fermement ancré dans les aspirations de notre peuple.

5- Libération des énergies

Dans les années trente et quarante du siècle dernier, la Tunisie et son peuple se retrouvaient dans une situation comparable à celle de nombreux autres pays de la région. Cependant, avec Bourguiba à sa tête, une transformation intellectuelle sans précédent a eu lieu. Ce dynamisme a propulsé le peuple tunisien vers un statut d’éclaireur au sein de l’Afrique et du monde arabe.

Aujourd’hui, nous pouvons être fiers de constater que notre élite se distingue, non seulement en Tunisie, mais également sur la scène mondiale, contribuant dans des secteurs de pointe, allant de la technologie à l’aérospatial, avec des Tunisiens présents chez des géants comme Nasa, Apple et Google.

6. Un héritage exceptionnel

Tout ce que nous sommes et avons réalisé, nous le devons à la vision, au courage et aux sacrifices de Bourguiba et de ses compagnons. En cette date anniversaire de sa naissance, nous célébrons cet héritage exceptionnel et renouvelons notre engagement à poursuivre son œuvre pour un avenir rayonnant pour notre chère Tunisie. Que son nom demeure gravé à jamais dans nos cœurs et dans l’histoire de notre nation.

* Ecrivain et traducteur.