Les îles tunisiennes sont d’authentiques joyaux de biodiversité

La première édition numérique de la Revue de la biodiversité méditerranéenne est en ligne, intitulée ‘‘Les îles tunisiennes’’ , publiée par l’Association tunisienne pour la faune sauvage (ATVS) dans le cadre d’un projet financé par l’Initiative des petites îles méditerranéennes (Pim) et par le Conservatoire français du littoral avec le soutien de l’Agence de protection et d’aménagement du littoral (Apal).

Cette édition marque une étape importante dans la conservation de la biodiversité tunisienne et se veut être un point central de diffusion et de partage d’informations sur la biodiversité et la conservation des îles tunisiennes.

En réunissant la recherche scientifique, les travaux des acteurs qui gouvernent ces lieux et les données sur les écosystèmes insulaires, ce document servira également de plateforme de sensibilisation du grand public et de référence pour les chercheurs, les ONG et les organismes gouvernementaux, lit-on dans la présentation.

Le volume comprend une préface intitulée «Les îles tunisiennes racontées par des personnalités ayant beaucoup travaillé dans ces lieux uniques» et une synthèse bibliographique qui propose une analyse approfondie de la biodiversité, de l’histoire, de la géographie, de la géologie des îles tunisiennes, ainsi que ainsi que des projets de conservation menés par différents acteurs. Il propose également un suivi des projets de cogestion en cours dans les futures Aires marines et côtières protégées (AMCP) des îles Galite, Zembra, Kuriat, Kneiss et Kerkennah. Ce suivi développé en collaboration avec l’Apal est entièrement rédigé par les ONG co-gestionnaires : Méditerranée Action Nature, Aspen Cap Bon, Notre Grand Bleu, Association de continuité des générations (ACG) et l’Association Kraten pour le développement durable, la culture et les loisirs.

Cette publication comprend également un espace dédié aux notes naturalistes relatant les dernières découvertes sur la biodiversité des îles tunisiennes et une liste exhaustive de plus de 4 700 mentions d’espèces présentes sur ces îles.

I. B.

Le guide est en ligne au lien suivant.