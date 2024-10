Migration : 22 Tunisiens, dont 7 enfants, secourus au large de Kerkennah

Contrairement aux rumeurs diffusées sur Facebook, la garde maritime est parvenue à secourir 22 migrants tunisiens, dont 7 femmes et 7 enfants, au large de Kerkennah et aucune victime n’est à déplorer, annonce la Direction générale de la garde nationale (DGGN).

Dans son communiqué la DGGN a précisé qu’une embarcation transportant 22 Tunisiens a pris le large dans la nuit du 29 au 30 septembre et que suite à une panne du moteur une alerte a été donnée et la garde maritime est parvenue à la localiser les migrants bloqués en mer.

Tous les passagers sont tous sains et saufs et ont été pris en charge alors qu’une enquête a été ouverte, ajoute la DGGN qui dément la rumeur ayant circulé sur les réseaux sociaux sur un nouveau naufrage en mer après le drame de Djerba qui a coûté la vie à 15 personnes dont des femmes et des bébés.

Y. N.