Tunisie : Quel taux de participation pour les présidentielles de 2024 ?

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) s’attend à ce que le taux de participation à la présidentielle de cette année 2024 atteindra celui enregistré lors de la précédente, en 2019, soit 48,98% au premier tour et 56,80 % au second. Nous aimerions bien partager son optimisme…

Imed Bahri

«Il est généralement admis que l’électeur tunisien participe plus fortement aux présidentielles qu’aux législatives», a-t-il expliqué dans une déclaration à l’agence Tap, ce qui est incontestable. Sauf que les présidentielles dont le 1er tour est fixé au 6 octobre prochain ne se présentent pas, du moins pour le moment, dans les mêmes conditions que celles de 2019, qui ont vu la participation d’un grand nombre de candidats relativement connus du grand public. Il y avait aussi de grands enjeux avec un débat houleux alimenté par les partis politiques et suivi par les médias.

C’est loin d’être le cas aujourd’hui avec un candidat bien en place, le président sortant en l’occurrence, qui surpasse de loin tous les autres dont la candidature pourrait être acceptée par la commission électorale. Il n’y a plus non plus de partis politiques structurés et dynamiques capables de peser sur le débat, alors que les médias se contentent du service minimum pour éviter de tomber sous les fourches caudines du fameux décret n° 54 qui a envoyé plusieurs confrères et consœurs en prison.

Dans ces conditions, on peut toujours espérer que plus de 3 millions d’électeurs (sur 9 millions potentiels) se rendront aux urnes le 6 octobre prochain, comme ils l’ont fait en 2019, mais le doute est permis.

D’ailleurs, dans ses déclarations aux médias, hier, dimanche 4 juillet, Farouk Bouasker a admis que les gens auront une meilleure appréciation de la situation lorsque la liste préliminaire des candidats retenus sera publiée le 11 août courant, tout en affirmant que le nombre de candidats augmentera au cours des deux jours restants avant la fin du délai de remise des candidatures. Ce nombre ne dépasse guère aujourd’hui le chiffre de 5, le président sortant Kaïs Saïed, Abir Moussi, la présidente du Parti destourien libre (PDL), qui est en prison et a peu de chance de voir sa candidature retenue, et trois illustres inconnus qui auront du mal à faire déplacer les foules.

Donc attendons pour nous faire une idée des «forces» qui seront en présence le 6 octobre prochain, tout en espérant que les Tunisiens seront plus nombreux à aller aux urnes que lors des deux derniers scrutins en date, les législatives de 2022 et les locales de 2023, au cours desquels le taux de participation était d’environ 12%, soit un taux d’abstention de 88%.