Aquaculture Africa 2024 en bonne voie pour avoir lieu en Tunisie

Aquaculture Africa 2024 (Afraq2024) aura lieu du 19 au 22 novembre 2024 à Hammamet, en Tunisie. La conférence mettra en lumière certaines des dernières recherches, innovations et investissements en aquaculture pour soutenir la croissance continue de ce secteur en Afrique.

Les préparatifs de la 3e Conférence internationale annuelle et exposition de la section africaine de la World Aquaculture Society (WAS) ont été stimulés par la signature, la semaine dernière, de l’accord d’accueil par l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), au nom du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Le gouvernement tunisien et ses institutions associées s’engagent à collaborer avec WAS pour assurer une organisation fluide de l’événement.

En plus du soutien gouvernemental, les principales entreprises aquacoles locales en Tunisie ont a soutenu l’événement en offrant aux invités de l’Afraq24 l’opportunité de visiter leurs installations hauturières de daurade et de bar en Méditerranée. Ces entreprises sont directement liées au Gold Sponsor d’Afraq24, Nutrifish, spécialisé dans la transformation et la distribution d’aliments commerciaux pour l’aquaculture. Nutrifish dispose d’une usine d’aliments pour poissons de pointe d’une capacité allant jusqu’à 30 000 tonnes par an. Ces entreprises et plusieurs autres devraient exposer dans un pavillon organisé au sein de l’exposition Afraq24.

La conférence, qui a pour thème «Blue Farming : New Horizons for Economic Growth» (L’aquaculture bleue : De nouveaux horizons pour la croissance économique), devrait attirer plus d’un millier de participants venus d’Afrique et du monde entier. Elle mettra en lumière certaines des dernières recherches, innovations et investissements en aquaculture pour soutenir la croissance continue du secteur de l’aquaculture en Afrique.

L’événement comprendra un forum scientifique (présentations orales et par affiches), une exposition commerciale, des forums industriels, des ateliers satellites, des événements étudiants, des visites d’aquaculture et de fermes et d’autres fonctionnalités. Les inscriptions et la soumission des résumés sont toujours ouvertes.

Traduit de l’anglais.

Source : Aquafeed.