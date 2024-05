‘‘L’Instant tourisme & bien-être’’, nouvelle émission spéciale à RTCI

RTCI a lancé, le 24 février 2024, une nouvelle émission spéciale tourisme, sous le nom de ‘‘L’Instant tourisme & bien-être’’, diffusée en direct tous les samedis de 13h30 à 14h00.

La chronique est animée par Mehdi El-Kantaoui, en compagnie de Neila Jazi. Elle fait partie de l’émission ‘‘Escale’’, qui est diffusée en direct sur les ondes de RTCI tous les samedis à partir de 12h00.

Mehdi El-Kantaoui propose aux annonceurs la possibilité de sponsoriser leur rubrique dans l’émission moyennant des budgets qualifiés de «raisonnables» afin de pouvoir mettre en avant leurs produits. Ce schéma est très discutable sur le plan déontologique, d’autant qu’il s’agit d’une radio nationale, dont le budget est payé par les contribuables, censée donc être de service public. Mais voilà que le public singe désormais le privé et les mauvaises habitudes gagnent rapidement du terrain.

L’émission a déjà invité plusieurs responsables et décideurs opérant dans le secteur du tourisme et les a interviewés à propos de sujets ayant une relation avec le tourisme de bien-être, médical, culturel, écologique, alternatif, durable etc.

Parmi ces invités, Tarek Lassaadi, DG de Traveltodo, Ahmed Bettaieb, président de la FTAV, Dr Abderraouf Abdennebi, Karim Nabli, DG de L’Athénée Thalasso, Ghazi Mejbri, président de la Chambre patronale nationale des entreprises de services de santé à l’Utica, Ghazi Dridi, DG de la marque de produits de soins TheraNature, Emna Cheihrouhou, DG de Sun Smile Tours, et Houssem Ben Azouz, président de la Fi2T.

Afin de rendre l’émission plus attractive, ‘‘L’Instant tourisme & bien-être’’ lance des jeux qui consistent à poser des questions ayant une relation avec le sujet de l’émission, les auditeurs participent via le site web officiel de RTCI. L’auditeur qui répond correctement à la question remporte le cadeau de l’émission offert par son sponsor du jour.

Toutes les émissions sont publiées en Pod Cast sur la page officielle de RTCI sur ce lien et sur la page de ‘‘L’Instant Tourisme & Bien-être’’ sur Facebook.

I. B. (avec communiqué).