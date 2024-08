Présidentielle-Tunisie : Safi Saïd explique les raisons de son retrait de la course

L’ancien député, journaliste et écrivain de son état, Ahmed Safi Saïd ce vendredi 9 juillet 2024, son retrait de la course à la présidentielle du 9 octobre 2024.

Dans un communiqué, Safi Saïd a indiqué que l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) l’a contacté afin de lui demander de compléter son dossier de candidature notamment avec un bulletin n°3 ainsi que par des parrainages, le nombre nécessaire étant incomplet.

Safi Saïd affirme qu’il n’a pas été surpris et affirme même avoir été soulagé « comme si on avait ôté une montagne de mon dos», a-t-il écrit, en expliquant avoir constaté « l’inégalité des chances, de grands obstacles et un manque de clarté des règles du jeu » dans cette course pour Carthage.

« J‘ai décidé de me retirer avec courage au lieu de m’incliner et de me soumettre, car un leader politique doit savoir quand avancer, où s’arrêter et quand se retirer ! », a-t-il encore écrit, en affirmant que finalement il s’apprêtait « à participer à un One Man Show» et qu’il n’aurait pas dû.

Il a également indiqué qu’il aurait pu ajouter d’autres parrainages mais estime que cela ne servirait à rien si sa candidature devait être rejeté en l’absence du bulletin n°3, a encore écrit Safi Saïd, qui a par ailleurs remercié tous ceux l’ont soutenus et aidé pour la collecte des parrainages.

