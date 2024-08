Verdict dans l’affaire des deux rappeurs de Kébili (LTDH)

La section de la ligue tunisienne des droits de l’Homme à Kébili, a annoncé, ce mercredi 14 août 2024, que la justice a rendu son verdict dans l’affaire du rappeur Ghassan Aounallah et le technicien de son Nassim Neguili.

Dans un communiqué, la LTDH a annoncé que Ghassan Aounallah a été condamné à trois mois de prison avec sursis et Nassim Neguili a quant à lui bénéficié d’un non-lieu.

La même source a rappelé que les deux artistes avaient été arrêtés et placés en détention mercredi dernier suite à la diffusion d’une chanson dans laquelle ils avaient critiqué la situation des jeunes en Tunisie, tout en rappelant que la défense a été assurée par sa présidente Me Farah Montassar ainsi que les avocats Me Noômane Ben Omar et Me Hedi Cherif.

Y. N.