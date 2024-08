La caravane de CinemArena prend le départ à Tabarka

CinemArena, un projet de cinéma itinérant organisé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et financé par la Coopération italienne, a démarré avant-hier, mardi 13 août 2024, depuis Tabarka, au nord-ouest de la Tunisie.

Cette initiative socioculturelle vise à impliquer les jeunes dans un dialogue sur les alternatives à la migration irrégulière à travers des projections culturelles et cinématographiques, films sur les places, débats avec des spécialistes et performances artistiques.

L’initiative consiste en une caravane mobile qui traversera six gouvernorats tunisiens – Jendouba, Le Kef, Siliana, Kasserine, Kairouan et Gafsa -, en s’arrêtant dans 36 communes.

Lancée en 2002 par la Coopération italienne et axée sur les questions sociales et sanitaires, CinemArena s’attaque depuis 2018 aux risques de migration irrégulière dans le cadre d’un partenariat avec l’OIM.

Au cours des sept dernières années, il a parcouru le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Gambie et le Nigeria, organisant 674 actions de sensibilisation et réunissant plus de 221 000 spectateurs.

«L’OIM est heureuse de présenter CinemArena en Tunisie, fort de 22 ans d’expérience. Cette initiative vise à offrir aux jeunes Tunisiens des informations concrètes sur les routes migratoires régulières et, entre autres, sur les opportunités de formation et de travail en Tunisie», a déclaré Brendan Kelly, responsable de l’unité Migration et Développement de l’OIM en Tunisie.

La campagne diffuse des informations et des messages à travers des films de sensibilisation dans les zones urbaines et rurales, des spectacles, des représentations théâtrales, des performances musicales, des ateliers et des débats encouragent les migrants potentiels à prendre une décision libre, individuelle et éclairée. «Cela nous permet également d’impliquer la société civile en tant qu’agent clé du changement, de soutenir les petites entreprises et les jeunes artistes dans la réalisation de leurs aspirations et de sensibiliser les médias à des informations éthiques et complètes sur la migration et les opportunités socio-économiques disponibles», explique Kelly, ajoutant qu’en Tunisie, elle est réalisée en étroite collaboration avec les ministères de la Jeunesse et des Sports, de l’Intérieur, des Affaires culturelles et de l’Emploi et de la Formation professionnelle.

Source : Ansamed (traduit de l’italien).