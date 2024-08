La Goulette célèbre le culte de la Madone de Trapani

Ce jeudi 15 août 2024, la fête de la Madone de Trapani sera célébrée dans la paroisse de Saint Augustin et Saint Fidèle de La Goulette, une ville côtière près de Tunis qui a toujours été un modèle de communion et de proximité entre les différentes communautés religieuses et où ont longtemps coexisté Tunisiens, Italiens, Français et Maltais.

Ce sont les Italiens, les Siciliens notamment, qui introduisirent et diffusèrent le culte de la Madone de Trapani en Tunisie, dont la célébration marque la fin de la saison des baignades estivales.

La messe de l’Assomption de Marie, qui comprenait également jusqu’en 1962 la procession de la Madone de Trapani jusqu’à la mer, est restée un événement incontournable pour la petite mais vivante communauté chrétienne de Tunis, à laquelle il n’est pas rare de voir associés des musulmans ou des juifs.

Depuis 2017, la statue de la Madone est à nouveau sortie du cimetière et placée sur la place publique. L’année dernière, l’archevêque de Tunis Ilario Antoniazzi est allé plus loin, atteignant presque les rues voisines, dominées en arrière-plan par une peinture murale dédiée à l’actrice Claudia Cardinale qui a passé son enfance à La Goulette.

Le nouvel archevêque de Tunis, Nicolas Lhernould, a indiqué aux médias qu’il présidera ce soir à La Goulette la «fête de l’Assomption que les circonstances de notre monde nous invitent à placer sous le signe de la sobriété, en nous engageant à en rendre le témoignage des croyants unis dans l’intercession pour la paix».

«Cette année, indique l’archevêque de Tunis, après la messe, la Madone sortira, non pas en procession dans les rues environnantes, mais le long de la place: cinq stations, en direction des cinq continents, pour implorer le Seigneur de renforcer la paix dans le monde, spécialement en Terre Sainte».

Lhernould a souligné la pertinence de la Madone de Trapani comme symbole d’union et de paix entre les différentes cultures de la Méditerranée, et a souligné l’importance d’une célébration sobre, invitant les fidèles à témoigner de leur foi à travers la prière pour la paix, notamment dans le Terre Sainte.

D’après Ansamed (traduit de l’italien).