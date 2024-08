La siesta, un rituel méditerranéen ou une horloge biologique ?

Une baisse de l’attention et de l’énergie en début d’après-midi semble être universelle, même dans les cultures qui n’ont pas la tradition des grands déjeuners bien arrosés et des apéritifs prolongés. Dans le contexte des changements climatiques, et dans les pourtours de la Méditerranée, la sieste est devenue un rituel, une horloge naturelle qui rythme la vie, et qui conditionne la survie! Explication…

Moktar Lamari *

En Tunisie, comme ailleurs dans les pays chauds de la Méditerranée, la siesta prolonge l’espérance de vie. Et procure un bien-être incommensurable.

Une étude menée à l’Université Harvard portant sur 23 000 Grecs a révélé une augmentation de 37% du risque de décès par maladie cardiaque chez ceux qui avaient abandonné la sieste.

Pendant les vacances en Europe cet été, le Washington Post conseille aux lecteurs américains de garder à l’esprit quelques choses pour éviter d’être considérés comme ignorants. Réinitialisez vos attentes en matière de climatisation, faites la sieste, donnez des pourboires et dites bonjour ou bonsoir à un commerçant français qui travaille en deux temps, le matin avant la sieste, et l’après-midi après la sieste.

La sieste c’est sacré, le travail passe après!

C’est-à-dire si la boutique est ouverte. Mais de nombreux voyageurs américains dans le sud de l’Europe, en particulier dans les petites villes, trouveront à leur consternation que, tout comme ils espèrent une petite thérapie de vente au détail postprandiale, ils sont confrontés à un mur de volets en fer.

La charmante ville d’Albi, où je me trouve, si tout est animé à dix heures ce matin-là, à 14 heures, tout est fermé. C’est, bien sûr, l’heure de la siesta.

Dans les pays allant de l’Espagne à la France et de l’Italie jusqu’à la Grèce, du Maroc à l’Egypte, la journée de travail est très différente de celle de l’Europe du Nord et de l’Amérique. Après le déjeuner vient la longue pause qui divise la journée en deux. Un peu de sommeil. D’autres se contentent de lire le journal ou de rendre visite à des amis.

Ce n’est que tard dans l’après-midi que les volets se lèvent à nouveau; rafraîchis par leurs pauses, les propriétaires de petites entreprises peuvent rester derrière leur comptoir jusqu’à neuf heures du soir, rafraîchis par leur riposino, leur messimeri ou leur siesta.

Bien que l’anglais tire le mot de l’espagnol, la siesta est finalement dérivée de l’expression latine sexta [hora], pour la sixième heure après le lever du soleil, lorsqu’elle était généralement prise à l’époque romaine.

Comme l’emploi habile de l’architecture, des jardins et de l’eau, c’est l’un des anciens mécanismes d’adaptation qui rend possible la vie dans des endroits très chauds.

Mais la sieste a persisté, en partie, jusqu’à ce jour, donnant à ceux qui ne le savent pas la légère impression que oui, la vie dans le sud est paisible – parce que les gens n’y prennent pas le travail trop au sérieux.

Thierry Paquot, un philosophe français, a écrit dans un livre de 2003, «la sieste est un moyen pour nous de récupérer notre propre temps, en dehors du contrôle des horlogers. La sieste est notre libérateur.» Tout comme un philosophe français oisif.

Mais pour ceux qui la prennent, la sieste est une entreprise sérieuse. Camilo José Cela, un auteur espagnol lauréat du prix Nobel, l’a appelée «yoga ibérique» et a déclaré qu’il devrait être pris avec «pyjama, pot de chambre et Notre Père».

Tout comme un romancier espagnol, peut-être. Mais pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, considérez cette approbation : «Vous devez dormir entre le déjeuner et le dîner, et pas de mesures à mi-chemin. Enlevez vos vêtements et allez vous coucher… Quand la guerre a commencé, j’ai dû dormir pendant la journée parce que c’était la seule façon de faire face à mes responsabilités.» Quelles que soient les autres qualités de Winston Churchill, le renoncement à la sieste n’en faisait pas partie.

Les chercheurs sur le sommeil pensent que la sieste n’est pas seulement un artefact culturel. Mais un besoin biologique dans certaines sociétés.

Une baisse d’attention et de l’énergie en début d’après-midi semble être universelle, même dans les cultures qui n’ont pas la tradition des grands déjeuners imbibés de vin. Les quelques chasseurs-cueilleurs restants du monde, comme le Hadza de Tanzanie ou le San du désert du Kalahari, dorment généralement l’après-midi, et ce sont des gens qui doivent travailler pour manger.

D’autres groupes de chasseurs-cueilleurs ne font une sieste que pendant les mois chauds. Mais la snooze postprandiale n’est pas seulement une pratique de campagne chaude.

Un observateur de tisserands indépendants à la fin du XVIIe siècle à Birmingham a déclaré qu’«ils vivent comme les habitants de l’Espagne», en commençant à travailler avant le lever du soleil, puis en prenant une longue pause l’après-midi (certains dormant, d’autres boivent et parlent) avant de retourner à une longue période de travail renouvelé.

Pourquoi tout le monde ne fait-il pas la sieste, alors ?

La réponse est bien sûr la condition industrielle : ces horloges que M. Paquot dénonce, en raison de l’aménagement urbain et des lieux de travail hors de son contrôle. Et c’est la raison pour laquelle si peu d’Européens du Nord font la sieste.

La vie urbaine signifie travailler trop loin de la maison pour revenir à temps pour manger et obtenir un kip décent avant l’après-midi.

Une étude sur les Espagnols a révélé que 60% ne font jamais de siesta, et ceux qui la font, la font plus souvent pendant leurs jours libres. Les siestes sont encore moins fréquentes en Italie et en France.

Cela conduit à une situation possible : la pire des deux mondes. Les journées de travail espagnoles sont longues.

L’heure de déjeuner traditionnelle (deux heures) suivie d’une longue pause pousse le quart de l’après-midi loin dans la soirée; il est courant de finir de travailler à huit heures ou plus tard, ce qui rend la vie particulièrement difficile pour les parents.

Le dîner espagnol peut être à dix heures, peut-être suivi d’une vie nocturne. Dans un tel horaire, les gens doivent trouver du temps pour la sieste, ou se forcer avec des stimulants – et vivre dans un état malsain de privation de sommeil chronique.

Voyez par vous-même

Si vous n’êtes pas convaincu par les scientifiques, alors, comme le disent les théoriciens du complot, faites vos propres recherches.

En Tunisie comme dans la plupart des pays maghrébins, la sieste est plutôt incontournable durant la saison estivale. J’ai souvent eu du mal à faire quoi que ce soit l’après-midi, parfois à cause d’un long déjeuner avec des amis, et parfois parce que certains amis ont déjeuné avec quelqu’un d’autre et ne décrochent pas le téléphone.

La sieste fait partie du mode de vie de dizaines de millions de Méditerranéens. On a parfois trouvé qu’il n’était efficace que de faire comme le font les Madrileños. Une sieste rapide qui commence à 13h30 et se termine invariablement vers 16h restaure le corps, illumine les idées et cultive la bonne humeur, pour le restant de la journée.

Quelques minutes pour secouer les toiles d’araignée et le reste de l’après-midi était inévitablement plus productif, et occasionnellement tard dans la nuit avec des amis ou un quart de travail tardif au clavier a pu survivre. Nous, les chercheurs, on aime cette pause et on préfère travailler plus tard le soir.

Nous ne sommes pas nécessairement paresseux quand on est un adepte de la sieste. Il s’agit d’une pause réparatrice, pour travailler plus fort l’après-midi.

La sieste correspond à des rythmes biologiques profonds que vous ne pouvez combattre qu’à un coût.

Si vous vous rendez en Europe du Sud cet été, oubliez d’essayer de trouver de nouvelles chaussures dans l’après-midi. Mettez plutôt les pieds en l’air et la tête vers le bas.

* Economiste universitaire.

Blog de l’auteur. Economics for Tunisia