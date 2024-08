Appels à la haine et au viol dans une vidéo : Le ministère public entre en ligne

Le Mouvement pour la Justice (Harakat Haq) a annoncé que le ministère public a pris en compte son alerte contre l’individu qui a appelé «à la fermeture des aéroports et menace de s’en prendre aux opposants et violer leurs filles et leurs femmes… » dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux mardi dernier.

Dans un communiqué publié jeudi 15 août 2024, Harakat Haq a exprimé sa satisfaction suite à l’action rapide du ministère public contre l’auteur de la vidéo, sachant que le mouvement avait annoncé mardi sa décision de saisir la justice contre le concerné.

La même source a par ailleurs souligné l’importance de poursuivre quiconque menace ou incite à la violence, estimant que ce « phénomène s’est répandu sur les réseaux sociaux et qu’il est nécessaire d’agir avant qu’il ne devienne encore plus grave ».

Notons aussi que selon un post publié par le chroniqueur Riadh Jrad, le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête et l’auteur de la vidéo a fait l’objet d’un mandat de recherche.

Rappelons que cet individu se présentant comme un partisan du président Kaïs Saïed avait publié une vidéo sur Facebook, dans laquelle il a tenu des propos très violents et clairement menaçants. Il s’en est pris aux opposants, allant même jusqu’à menacer leurs filles et leurs femmes de viol …

