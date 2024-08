Tunisie : report du procès de Bechir Akremi au 16 septembre

La chambre d’accusation spécialisée dans l’examen des affaires terroristes auprès de la cour d’appel de Tunis a décidé, vendredi 16 août 2024, de maintenir en détention l’ancien procureur du Tribunal de première instance de Tunis Béchir Akremi et de reporter l’audience de son affaire au 19 septembre prochain.

C’est ce qu’a annoncé Mosaïque FM, en citant l’avocat du prévenu, Me Hamadi Zaafrani, en précisant que le doyen des juges d’instruction avait émis un mandat de dépôt à l’encontre de son client depuis juillet 2023, avant de se dessaisir de son dossier au profit du Pôle judiciaire antiterroriste, étant donné qu’il concerne des décisions judiciaires prises par l’accusé dans l’affaire d’assassinat du dirigeant de gauche Chokri Belaïd, le 6 février 2013, par un groupe d’extrémistes religieux.

Le juge d’instruction auprès du Pôle judiciaire antiterroriste a pour sa part décidé de clôturer l’enquête et de déférer l’ancien magistrat devant la chambre d’accusation afin qu’elle décide de la suite à donner à l’affaire.

Rappelons que Bechir Akremi, qui était proche du parti islamiste Ennahdha, est accusé par le comité de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, assassiné lui aussi par un groupe d’extrémistes religieux, le 25 juillet 20213, d’avoir manipulé les procédures judiciaires et tripatouillé les dossiers relatifs à ces deux crimes pour éloigner les soupçons d’un certain nombre de dirigeants islamistes. Ce dont il s’est toujours défendu, affirmant avoir appliqué strictement la loi dans toutes ses décisions et invoquant à sa décharge le manque de moyens dont il disposait pour l’examen des volumineux dossiers qui échouaient sur son bureau.

I. B.