Championnat d’Afrique : Les jeunes judokas tunisiens décrochent 11 médailles dont 5 en or

Au Championnat d’Afrique Cadets et Juniors 2024, les jeunes judokas tunisiens ont décroché 11 médailles, dont 5 en or, 3 en argent et 3 en bronze.

La Fédération tunisienne de Judo a félicité les cadets et juniors tunisiens (7 jeunes filles et 4 jeunes hommes) qui ont brillé au Championnat d’Afrique, en soulignant que grâce à cette performance, La Tunisie a terminé à la première place de cette édition 2024

Les médaillés d’or :

Rahma Tbibi (-52 kg)

Chaima Sidaoui (-57 kg)

Maram Jmour (-63 kg)

Arig Agab (- 78 kg)

Adam Kouli (+100 kg)

Les médaillés d’argent :

Narjess Haddaji (-48 kg)

Maram Dhib (-52 kg)

Zayneb Troudi (+78 kg)

Les médaillés d’argent :

Houssem Harrabi (-60 kg)

Taslen Trabelsi (-73 kg)

Mohamed Amine Hanfi (-81 kg)

Y. N.