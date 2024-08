Tunis : Sit-in de femmes pour exiger la libération des prisonnières politiques

Un groupe de femmes a observé ce mardi 20 août 2024, devant le Palais de justice de Tunis, un sit-in de solidarité et de protestation pour exiger la libération de l’avocate et analyste politique Sonia Dahmani et des autres détenues politiques, poursuivies en justice pour leurs activités publiques.

Le sit-in a été organisé par la Dynamique féministe regroupant des organisations de défense des droits des femmes, dont Aswat Nissa (Voix de femmes).

La directrice exécutive de cette organisation Sarra Ben Saïd, citée par Mosaïque, a déclaré que la Dynamique féministe avait lancé depuis le 25 juillet dernier, date de la célébration de la fête de la république, une campagne intitulée «Liberté pour toutes les femmes sans exception», en précisant que 7 femmes ont été emprisonnées sur la base du très controversé décret n°54 de 2022 et ce, pour leurs activités publiques (associative, politique et médiatique).

L’avocat Sami Ben Ghazi, membre du comité de défense de Sonia Dahmani a déclaré de son côté que sa cliente comparaissait aujourd’hui devant la cour d’appel après sa condamnation en première instance pour un an de prison ferme en application du décret-loi n°54.

I. B.