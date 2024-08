Offre d’Aston pour l’approvisionnement de la Tunisie en 75 000 tonnes de blé tendre

L’Office national tunisien des céréales avait lancé un appel d’offres international pour l’achat de 75 000 tonnes de blé tendre. Le prix le plus bas proposé ce mercredi 21 août 2024 est estimé à 242,99 dollars la tonne, selon les premières évaluations des négociants européens, rapportées par Reuters.

Les offres sont toujours à l’étude et aucun achat n’a encore été signalé. L’offre la plus basse n’est pas toujours acceptée si les conditions qui y sont attachées sont considérées comme peu attrayantes.

L’offre de blé la plus basse aurait été soumise par la société de négoce Aston pour 50 000 tonnes, a-t-on indiqué.

Les évaluations des commerçants et des estimations plus approfondies des prix et des volumes sont encore possibles ultérieurement, indique Reuters, ajoutant que l’appel d’offres demandait une expédition entre le 15 septembre et le 20 octobre. Le paiement sera assuré par la Banque mondiale, l’une des agences qui soutiennent la Tunisie dans sa situation financière difficile actuelle.

I. B.