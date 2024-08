Tourisme : ‘Destination Tunis-Carthage’ en ligne

Le site Internet Tunis-Carthage Destination est en ligne. Cette nouvelle plateforme de promotion de la destination tunisienne réalisée dans le cadre du programme européen Tounes Wijhetouna, propose aux visiteurs une immersion dans la capitale tunisienne.

Tunis est en effet une ville cosmopolite et dynamique où se côtoient tous types d’expériences : des sites archéologiques emblématiques comme les vestiges de Carthage et les Thermes d’Antonin, témoins de mille ans d’histoire; la Médina, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, avec ses rues labyrinthiques, ses marchés bondés et son architecture arabo-andalouse.

Selon l’antenne tunisienne de l’agence de coopération allemande Giz, le nouveau site web met en valeur Tunis, une mosaïque vivante, permettant aux visiteurs, qu’ils soient passionnés d’histoire, de culture, de gastronomie, d’activités balnéaires ou en visite d’affaires, de trouver facilement toutes les informations dont ils ont besoin : activités culturelles et artistiques, musées et vestiges historiques.

La nouvelle plateforme s’inscrit dans la mission de la Destination Management Organisation (DMO) Tunis-Carthage consistant à rassembler les acteurs des secteurs public et privé pour créer de la valeur afin d’améliorer l’offre touristique de la région. Le DMO Tunis-Carthage est soutenu par le projet Promotion du tourisme durable en Tunisie réalisé par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat avec l’appui de la GIZ et cofinancé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne, dans le cadre du programme Tounes Wijhetouna.

I. B.