Tunisie : arrestation d’un faux médecin exerçant illégalement à Hammam-Sousse

Le ministère public auprès du tribunal de première instance de Sousse 2 a émis, hier, mardi 20 août 2024, un mandat de dépôt à l’encontre d’une personne qui s’est fait passer pour un médecin psychiatre spécialisé dans les maladies de l’autisme, de l’hyperactivité des enfants, de l’homéopathie et de la sexologie. Excusez du peu !

Selon le substitut du procureur de la république et porte parole officielle du tribunal de première instance de Sousse 2 Hajer Aich, citée par l’agence Tap, le prévenu a été déféré, ce mercredi 21 août, devant la chambre correctionnelle pour exercice illégal de la médecine.

La police judiciaire a effectué une descente dans le cabinet du faux médecin à Hammam-Sousse où elle a saisi une somme d’argent recueillie auprès des patients et des attestations médicales qu’il leur délivrait avec son nom, ses prétendues spécialités médicales, ainsi que des équipements et matériels médicaux et des dossiers de patients.

Après vérification, il s’est avéré que l’intéressé n’était pas inscrit à l’ordre des médecins et n’avait pas des diplômes reconnus l’habilitant à exercer la médecine.

I. B.