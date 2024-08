Les meilleures activités à faire en Tunisie en 2024

Riche en couleurs, la Tunisie est idéale pour vos vacances si vous choisissez bien vos loisirs. À cet effet, voici les meilleures activités à y faire en 2024 !

La Tunisie est l’une des meilleures destinations touristiques au monde. En vous y rendant, vous pouvez profiter d’une quantité extraordinaire d’activités. Pour vous éviter l’embarras du choix, voici la liste des meilleures choses à faire en Tunisie en 2024.

Une randonnée dans le désert

En Tunisie, la première activité recommandée est une randonnée dans le désert du Sahara. Étendue sur toute la partie sud du pays, cette région propose une panoplie de découvertes et une expérience unique.

Au cours de l’excursion, plusieurs activités sont disponibles, notamment le trekking à dos de chameau. Pour les amoureux de sport mécanique, ce trajet est la parfaite occasion pour conduire des voitures de rallye, des motos cross et des quads.

Malgré la grande étendue de sable, vous pouvez toujours consulter vos mails ou mener votre activité en ligne.

Au cours de l'aventure dans le désert, la découverte des oasis et des peuples qui y vivent est aussi un élément important.

Au cours de l’aventure dans le désert, la découverte des oasis et des peuples qui y vivent est aussi un élément important. Les touristes en apprennent davantage sur le mode de vie des populations de Douz, de Kebili et de Tozeur.

En outre, la visite du parc naturel de l’Ichkeul et des habitations troglodytiques à Matmata est aussi une option intéressante.

Une exploration des sites archéologiques

Bien qu'il existe des musées, la meilleure manière de découvrir le passé de la Tunisie est de visiter les sites archéologiques. Parmi eux, les plus intéressants sont El-Jem et Dougga.

Site archéologique El Jem

El-Jem est l’un des principaux amphithéâtres romains et le plus grand de l’Afrique du Nord. Durant deux siècles, il a abrité diverses activités, à savoir les jeux de cirque, les combats de gladiateurs et la chasse.

Ce lieu a aussi servi de forteresse aux Byzantins. Aujourd’hui, il sert à l’organisation d’événements culturels dont le principal est le festival annuel de musique symphonique de la ville.

Site archéologique de Dougga

Classé au patrimoine mondial de l’Unesco en 1997, ce site touristique est le réceptacle de 17 siècles d’histoire. De nombreuses antiquités françaises, romaines et africaines y ont été trouvées. Cela est dû au fait qu’il s’agissait d’une ancienne capitale libyco-punique.

Elle a été prospère de la période du règne romaine à celle des Byzantins. Encore bien conservé, ce site offre un aperçu de la ville par le biais des ruines des villas, des anciens temples et des bains.

Un essai de la cuisine tunisienne

La cuisine tunisienne est assez populaire en France. Néanmoins, la méthode de cuisson et la nature des ingrédients font une énorme différence entre les recettes faites en France et celles faites en Tunisie.

Par conséquent, goûter à la cuisine tunisienne promet d’être une expérience inoubliable. Il convient de préciser que cette cuisine est influencée par les cultures des pays voisins et ceux de l’Afrique de l’Est.

Les plats recommandés sont la harissa, le couscous, les bricks, le tajine, la salade méchouia et la soupe chorba et lablabi.

En dehors de cette liste, la rechta et le nwasser sont aussi de délicieux repas. À eux s’ajoutent le mahmsa et le hlalem. Évidemment, la liste n’est pas exhaustive.

La cuisine tunisienne propose également un éventail de pâtisseries et de gourmandises. Ce sont notamment les bakawas, les makrouds et le boga cidres.

Un moment de détente dans un hammam

Durant un séjour en Tunisie, une séance dans un hammam est la chose à absolument faire. Il est l’équivalent d’un centre de bien-être. Il y est proposé des massages, bains de vapeur et gommages.

Grâce à ces soins, l’immersion dans la culture tunisienne est totale. Par ailleurs, le hammam existe en deux types (le classique et le moderne). Le hammam moderne intègre d’autres structures annexes comme le spa, le salon de beauté et le salon de massage.

Un suivi des festivals locaux

Tout au long de l’année, la Tunisie accueille un grand nombre de festivals. Ces derniers mettent en valeur le patrimoine culturel du pays sur les plans de la musique, l’art et la mode grâce à des défilés.

Le théâtre est aussi valorisé par le biais du festival international de Hammamet. Ce dernier est l’une des plus anciennes célébrations de la Tunisie. En outre, les festivals de jazz de Tabarka, de la médina et de Carthage sont aussi des événements à ne pas rater.

Du shopping dans les souks

Pour des vacances réussies, il est impératif d’acheter des produits locaux en guise de souvenirs. À cet effet, un tour dans les souks est la meilleure option. Ce sont des marchés locaux dans lesquels sont vendus des épices, tapis, pièces de décoration et habits traditionnels.

Les poteries, les bijoux et autres articles d'artisanat sont aussi présents sur les étalages. Hormis le grand nombre de trésors, les souks sont très animés. Les touristes y découvrent l'aspect chaleureux de la Tunisie. Voilà une liste des meilleures activités à faire en 2024 lors de votre séjour en Tunisie ! Si vous êtes encore en quête d'aventures, vous pouvez aussi visiter les différents lieux tels que l'île de Djerba, la station balnéaire Bizerte et la capitale Tunis.