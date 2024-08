Tunisie : deux millions de climatiseurs actifs en 2023

Selon l’Agence nationale de maîtrise de l’énergie (ANME), les climatiseurs consomment jusqu’à 70% de l’électricité en été en Tunisie. Avec quelque 2 millions de climatiseurs actifs en 2023, contre seulement 8 000 en 1984, les Tunisiens utilisent la climatisation 7 mois sur 12 en raison du changement climatique.

C’est Abderrahmane Mahfoudhi, directeur du service de gestion de l’efficacité énergétique à l’ANME, qui a présenté ces données en soulignant que «l’électricité consommée par un climatiseur en une heure équivaut à celle de 9 réfrigérateurs, 12 téléviseurs et 160 ampoules».

Tout en soulignant que l’isolation thermique des maisons et des bureaux, ainsi que la ventilation efficace des pièces font partie des solutions qui pourraient réduire considérablement la consommation énergétique, l’ANME explique qu’environ 70% de la chaleur se propage dans les maisons par les murs et les plafonds, tandis que le reste pénètre par les portes et les fenêtres.

Ce qui, au regard de l’agence, souligne l’importance de l’isolation thermique, qui limite la dispersion de la chaleur, garantit un habitat confortable et réduit de 40% la consommation électrique pour le refroidissement de l’air.

Parallèlement, le taux de production d’électricité à partir de sources renouvelables en Tunisie s’est établi à 5,6% en juin dernier. Quant au secteur résidentiel, 254 mégawatts de toitures photovoltaïques ont été installés et 314 autorisations ont été délivrées pour une puissance totale de 112 mégawatts dans les secteurs industriel, tertiaire et agricole, a révélé l’ANME.

I. B.