Le dinar tunisien en tête des 10 monnaies africaines les plus fortes

Le dinar tunisien a perdu près de la moitié de sa valeur devant le dollar américain depuis 2010, mais il demeure, paradoxalement, en tête des 10 monnaies les plus fortes en Afrique pour le mois d’août, devançant le dinar libyen et le dirham marocain. La valeur des monnaies est calculé à l’aide du convertisseur de devises Forbes.

Les avantages d’une monnaie forte en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, vont au-delà des mesures financières, car elle a également un impact sur le commerce, l’investissement, l’intégration régionale et le pouvoir géopolitique.

L’Afrique, qui est en grande partie composée de pays en développement rapide, possède également certaines des monnaies les plus performantes au monde. Un exemple serait le shilling kenyan, qui, au cours du premier semestre, a connu un rebond significatif après des mois de baisse.

Une monnaie forte est souvent le signe d’une économie saine. Cela indique qu’un pays a une faible inflation, une balance des paiements stable et une politique monétaire efficace.

De plus, une monnaie forte réduit le risque d’hyperinflation tout en protégeant le pouvoir d’achat des citoyens. Cela renforce à son tour la confiance des consommateurs et des investisseurs, ce qui se traduit par une activité économique et une croissance accrues.

Alors que l’Afrique s’oriente vers une plus grande intégration économique grâce à des initiatives telles que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), la force des monnaies nationales devient de plus en plus importante.

Des monnaies fortes facilitent des échanges commerciaux plus fluides et plus équitables entre les pays africains, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des devises extérieures comme le dollar américain ou l’euro.

Cela peut réduire les coûts de transaction, améliorer la stabilité des prix et promouvoir la cohésion économique régionale. Les pays dotés d’une monnaie forte peuvent jouer un rôle central dans le succès du commerce intra-africain, au profit de l’ensemble du continent.

Cela dit, voici les 10 devises les plus fortes d’Afrique pour le mois d’août, à l’aide du convertisseur de devises Forbes.

D’après Business Insider Africa.