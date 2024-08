Coupe de la Caf : le Stade tunisien passe au second tour

Le Stade Tunisien s’est qualifié pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de football, après avoir dominé l’équipe sud-soudanaise de Jamus FC Juba 4-0, en match retour du premier tour préliminaire, disputé samedi 24 août 2024 à Radès.

Les buts ont été inscrits par Sajed Ferchichi (10)), Youssouf Oumarou (38), Zied Berrima (51) et Ahmed Béji (76).

Lors du match aller disputé le 16 août à Juba, le représentant tunisien s’était également imposé sur le score de 1 but à 0.

Au prochain tour, la formation stadiste, entraîné par Maher Kanzari, sera opposée à l’équipe algérienne du l’USM Alger, entraîné le Tunisien Nabil Maaloul, en match aller prévu entre le 13 et le 15 septembre à domicile, et retour entre le 20 et le 22 du même mois à Alger.