Transport : démarrage de la vente des abonnements scolaires

La vente des abonnements scolaires et universitaires dans les lignes de bus, de métro et de train, pour l’année scolaire et universitaire 2024-2025, démarreront demain, lundi 26 août 2024.

Les ventes s’effectueront via 151 bureaux de poste sur tout le territoire de la république dont 130 bureaux dans le district du Grand-Tunis, indique un communiqué de la Société de transport de Tunis (Transtu).

La Transtu met à la disposition des élèves et des étudiants 5 points de vente supplémentaires des abonnements scolaires et universitaires à ses agences commerciales d’El-Mourouj 4 (face au terminus de la ligne de métro n°6), de la cité El-Khadra, de la station Simane Kahia à Manouba, de Marsa-Plage et du campus universitaire de Manouba.

La société a aussi indiqué qu’un bureau spécial sera consacré aux opérations de changement et de correction des abonnements à la station Tunis-Marine de la ligne TGM (Tunis-Goulette-Marsa).

Il est aussi possible d’acquérir des abonnements via les deux sites web dédiés Transtu et Ichtirak.

I. B.