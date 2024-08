Présidentielle : Daïmi félicite Mekki et se dit confiant quant à l’issue de son recours

Imed Daïmi a félicité Abdellatif Mekki revenu dans la course à la présidentielle, après que le tribunal administratif ait accepté son recours sur la forme et sur le fond, annulant ainsi la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Dans une note diffusée ce mardi 27 août 2024, Imed Daïmi a affirmé être certain que « le tribunal administratif lui rendra justice et tranchera en sa faveur », a-t-il écrit en affirmant que dossier remplit toutes les conditions et que son exclusion était injuste.

Notons que le recours déposé par Abdellatif Mekki, concernant le rejet de sa candidature à l’élection présidentielle, a été accepté sur la forme et sur le fond par l’assemblée plénière juridictionnelle relevant du Tribunal administratif.

Quant au recours déposé par Imed Daïmi, une séance de délibération à ce propos est prévue pour jeudi 29 août.

Y. N.