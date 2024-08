Appui financier italien aux PME tunisiennes à Siliana, Mahdia, Sfax et Tozeur  

L’Agence italienne de coopération au développement (Aics) finance le projet Sumud pour renforcer les entreprises de Siliana, Mahdia, Sfax et Tozeur. L’objectif est de générer des emplois et des revenus grâce au soutien du secteur privé, en favorisant le développement et le renforcement des capacités des autorités publiques régionales et locales et de la société civile.

Le deuxième appel pour l’accès au soutien financier du projet Sumud pour les entreprises tunisiennes de Siliana, Mahdia, Sfax et Tozeur dans les secteurs agricole, artisanal et touristique expire le 30 août 2024. Il reste donc deux jours pour déposer les candidatures.

Le projet, financé par l’Aics à hauteur de 3,5 millions d’euros (près de 12 millions de dinars), vise à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises et entreprises sociales tunisiennes, en renforçant leur résilience face à la crise économique qui affecte le pays et accroître leur capacité à contribuer à un développement économique plus inclusif.

Les candidatures seront examinées par un comité d’évaluation, chargé de sélectionner les entreprises qui recevront le financement.

Le programme Sumud prévoit des subventions comprises entre 5 000 (17 000 DT) et 10 000 euros (34 000 DT) pour un total prévu d’au moins 40 entreprises, dont au moins 15 entreprises sociales, et un financement total de 700 000 euros pour 40 petites et moyennes entreprises, dont au moins au moins 15 entreprises sociales, pour une durée de 10 mois.

Par ailleurs, 50 000 euros seront alloués à un mécanisme pilote qui permettra à environ 10 à 20 entreprises d’avoir accès aux services techniques et sociaux nécessaires à la mise en œuvre d’un plan de résilience et de développement.

Outre le financement, le projet Sumud comprend des activités de soutien aux entreprises sélectionnées. Pour le secteur agricole, l’intervention se concentrera sur l’agroécologie, les filières alimentaires courtes et locales, la permaculture et les pratiques durables.

Pour l’artisanat, l’action se concentrera sur la conception de produits et d’emballages, l’approvisionnement en matériaux, tandis que l’intervention dans le secteur du tourisme vise à soutenir l’écotourisme, le tourisme durable et local, le marketing territorial et le tourisme numérique, à travers des séances d’apprentissage mutuel entre entrepreneurs travaillant dans secteurs similaires, reliant les entreprises tunisiennes aux institutions financières et aux bailleurs de fonds, ainsi que facilitant le dialogue avec les autorités publiques. Le projet comprend également un programme axé sur l’économie verte et circulaire en Italie.

Ce projet fait partie des initiatives de soutien et de promotion de l’entrepreneuriat prévues dans la planification stratégique de la Coopération italienne en Tunisie. Il s’agit d’un domaine d’intervention qui a émergé ces dernières années pour répondre au problème du chômage, notamment chez les jeunes et dans les zones rurales.

Sumud est créé par Oxfam en collaboration avec Avsi, Shanti, Apad et la Région Toscane en collaboration avec les ministères de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat et les autorités nationales et locales de Tunisie.