Fitch prévoit le maintien du taux directeur en Tunisie à 8% jusqu’à la fin de  2025  

Dans son rapport intitulé ‘‘Emerging Markets Monitor’’ publié le 29 juillet 2024, dont nous traduisons l’extrait-ci-dessous, Fitch Solutions ne prévoit pas de changement dans la politique monétaire de la Tunisie en ce qui concerne le taux directeur de la Banque centrale de Tunisie, jugé élevé et peu favorable à l’investissement et à la croissance par la plupart des économistes.

Nous nous attendons à ce qu’une inflation persistante incite à la Banque centrale de Tunisie (BCT) maintiendra son taux directeur à 8,00% jusqu’à fin 2025. Lors de son conseil d’administration du 20 juin, la BCT a maintenu son taux directeur inchangé au plus haut depuis 2006 pour la neuvième réunion consécutive.

Malgré un ralentissement par rapport à une moyenne de 10,0 % en glissement annuel au premier semestre 2023 à 7,4% en glissement annuel au premier semestre 2024, nous nous attendons à ce que la croissance des prix se stabilisera autour de 7,2% au deuxième semestre 2024 et atteindra un moyenne de 7,6 % en 2025.

Malgré la baisse des prix du Brent en d’ici 2025, nous nous attendons à une hausse des prix du blé et de l’eau, des pénuries persistantes de biens sur le marché intérieur et des pressions dépréciatives sur le dinar au 1er semestre 2025, ce qui maintiendra l’inflation en Tunisie au-dessus de la moyenne 2015-2019 de 5,6%. Nous pensons que cela découragera la BCT de suivre la tendance régionale et mondiale en assouplissant sa politique monétaire.

Nous ne pensons pas non plus que la BCT relèvera les taux pour éviter d’exacerber les pressions budgétaires, par le biais de paiements d’intérêts plus élevés, étant donné que le gouvernement est de plus en plus porté à compter sur les banques nationales et la BCT elle-même pour financer ses déficits budgétaires et du compte courant.

De plus, des préoccupations d’un nouvel étouffement de l’activité économique après que l’économie ait affiché une croissance de seulement 0,4% en 2023 et de 0,2% en glissement annuel en 2023.

Le premier trimestre 2024 dissuadera encore davantage le resserrement de la politique monétaire.

Traduit de l’anglais.