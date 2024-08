Israël – Palestine : La Tunisie abandonne la solution à deux États

Kaïs Saïed a certes opéré un changement majeur dans la politique étrangère de la Tunisie, ce qui pourrait expliquer en partie ses récentes démarches auprès de l’Iran, de la Chine et de la Russie. Mais on ne peut pas parler encore parler d’un réalignement stratégique majeur de la Tunisie, loin de ses alliés traditionnels occidentaux.

Sharan Grewal

Le président tunisien Kaïs Saïed a récemment effectué son premier voyage en Chine et a signé un partenariat stratégique avec le président Xi Jinping. Une semaine avant, Saïed avait fait la une des journaux en devenant le premier président tunisien à se rendre en Iran depuis la Révolution islamique. Et avant cela, des rumeurs circulaient sur l’atterrissage d’avions russes à Djerba.

Il est trop tôt pour dire si l’un de ces événements marque un réalignement stratégique majeur de la Tunisie, loin de ses alliés traditionnels occidentaux. Il est plus probable que Saïed monte les puissances mondiales et régionales les unes contre les autres pour obtenir le meilleur accord, un art perfectionné par d’autres dirigeants de la région.

Mais Saïed a opéré un changement majeur dans la politique étrangère de la Tunisie, ce qui pourrait expliquer en partie ses récentes démarches auprès de l’Iran, de la Chine et de la Russie. Au cours de l’année écoulée, Saïed a imprimé un changement radical dans la position de la Tunisie sur la solution à deux États pour les Israéliens et les Palestiniens. Alors que la Tunisie était historiquement une exception dans la région en étant l’un des premiers à accepter une solution à deux États, elle devient aujourd’hui de plus en plus une exception en la rejetant.

Bien que populaire dans le pays, ce changement a tendu les relations de la Tunisie avec l’Occident et les États arabes du Golfe. C’est dans ce contexte d’isolement international accru que Saïed fait désormais planer la menace des relations avec l’Iran, la Chine et la Russie.

Le premier à approuver deux États

Le père fondateur de la Tunisie, Habib Bourguiba (1956-1987), fut l’un des premiers dirigeants arabes à plaider, quoique prudemment, en faveur de négociations avec Israël. Alors que d’autres États de la région se préparaient à la guerre, le président Bourguiba prononça en 1965 un discours important à Jéricho, exhortant les Palestiniens et les Arabes à abandonner leur stratégie du «tout ou rien», puis déclara au journal Le Monde qu’ils devraient accepter le plan de partition des Nations Unies.

À la demande des États-Unis, la Tunisie accueillera plus tard l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et, malgré les bombardements israéliens en 1985, Bourguiba reste favorable au dialogue jusqu’à ses derniers jours au pouvoir. Son successeur, Zine El Abidine Ben Ali (1987-2011), a poursuivi sa politique, facilitant les pourparlers entre l’OLP et les responsables israéliens à Tunis qui allaient ensuite évoluer vers le processus de paix d’Oslo. Même si ces pourparlers ont échoué et que la deuxième Intifada a éclaté, Ben Ali a signé l’Initiative de paix arabe (IPA), prônant une solution à deux États.

Le soutien de la Tunisie à cette proposition survivrait à la révolution de 2011, la Tunisie accueillant un sommet de la Ligue arabe en mars 2019 qui a renouvelé l’engagement de la région envers l’IPA. Pendant près de 60 ans, la Tunisie a soutenu au moins du bout des lèvres l’idée d’une solution à deux États.

Le premier à l’abandonner

Saïed, en poste depuis 2019, a maintenant amorcé un changement majeur vers ce plaidoyer de longue date en faveur de deux États. Lors de sa campagne électorale de 2019, il a affirmé que toute normalisation avec Israël s’apparentait à de la haute trahison, recevant un tonnerre d’applaudissements lors d’un débat présidentiel.

Alors que Saïed était initialement contraint par le système semi-présidentiel tunisien, sa prise de pouvoir en 2021 et la consolidation du contrôle qui a suivi lui ont permis de réorienter progressivement la politique étrangère de la Tunisie.

Au début, le changement était subtil. La nouvelle constitution de Saïed de 2022 est allée plus loin que les précédentes en appelant non seulement à la libération de la Palestine, mais aussi à un État palestinien avec Jérusalem (et pas seulement Jérusalem-Est) comme capitale. En août 2023, Saïed a rejeté les rumeurs selon lesquelles il pourrait normaliser ses relations avec Israël, affirmant que les Palestiniens devraient plutôt retrouver leurs droits sur «toute la Palestine».

Mais les attaques du Hamas du 7 octobre et la guerre qui a suivi ont accéléré la rupture de Saïed avec la tradition tunisienne plus modérée. Dans la nuit du 7 octobre, il a qualifié les attaques de «résistance légitime», affirmant que «ce que certains médias appelaient l’enveloppe de Gaza est une terre palestinienne qui est sous occupation sioniste depuis des décennies» et que, par conséquent, «le peuple palestinien avons le droit de le récupérer et de récupérer toute la terre de Palestine.» Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, Saïed a réaffirmé «l’ensemble» du territoire.

Ce qui était auparavant la rhétorique personnelle du président est alors devenu une politique officielle. Le 11 octobre, la Ligue arabe a publié une déclaration commune condamnant les meurtres de civils commis par les deux camps et s’engageant à soutenir une solution à deux États le long des frontières du 4 juin 1967. Mais Saïed a fait émettre une réserve de la part de la Tunisie, notant plutôt «le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant sur l’ensemble de la terre de Palestine». La Tunisie poursuivra cette tendance au cours des mois suivants, émettant régulièrement des réserves sur les déclarations conjointes produites lors des sommets de la Ligue arabe et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), devenant ainsi une exception lors de ces réunions.

En mai, ces réserves sont devenues de plus en plus explicites. Lors du sommet de l’OCI à Banjul puis de la Ligue arabe à Manama, la Tunisie a exprimé ses réserves notamment sur l’utilisation des termes «frontières du 4 juin 1967», «solution à deux États» et «Al-Quds-Est», faisant référence au lieu de cela à son soutien à un «État indépendant sur l’ensemble du territoire palestinien avec Al-Quds Al-Sharif comme capitale». À toutes fins pratiques, la Tunisie a abandonné sa position officielle de longue date en faveur d’une solution à deux États.

Conséquences du changement

Ce changement dans la politique étrangère tunisienne a porté ses fruits dans le pays, gagnant les éloges des Tunisiens sur les réseaux sociaux et même de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), lauréate du prix Nobel de la paix. En partie à cause de leur histoire d’accueil de l’OLP – et d’avoir été bombardés pour cela – les Tunisiens expriment l’un des plus forts soutiens à la Palestine dans les sondages d’opinion publique. Le Baromètre arabe, par exemple, a révélé que seulement 9% des Tunisiens estiment que le fait que des pays aient commencé à travailler avec Israël est une bonne chose pour la région, contre 19% des Irakiens et des Libanais, 23% des Égyptiens et 32​​% des Soudanais.

Ce sentiment pro-palestinien en Tunisie n’a fait que croître à la suite du 7 octobre, le Baromètre arabe trouvant un soutien en faveur d’une normalisation avec Israël en baisse de 12% à 1%, et les appels ouverts à la résistance armée augmentant de 6% à 36%.

Mais bien que la rhétorique de Saïed sur Israël lui ait valu une popularité dans son pays, elle l’a également laissé encore plus isolé au niveau international. Il avait déjà compliqué les relations de la Tunisie avec les États-Unis à travers son rejet continu de ce qu’il appelle l’ingérence étrangère. Ce n’était qu’un autre clou dans le cercueil. En novembre, les responsables du Département d’État américain me disaient qu’ils étaient très préoccupés par le fait que Saïed soit devenu «une exception dans la région», ne soutenant plus une solution à deux États. Ils craignaient que sa «rhétorique radicale contre Israël» puisse contribuer à l’extrémisme, rappelant que la Tunisie a envoyé le plus grand contingent de combattants par habitant vers l’État islamique.

Les positions de Saïed ont également compliqué ses relations avec les États arabes du Golfe, qui ont poursuivi la normalisation ou sont en passe de le faire. Beaucoup s’attendaient à ce que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis soutiennent ouvertement et financièrement la prise de pouvoir de Saïed, tout comme ils l’ont fait pour l’Égyptien Abdelfattah Sissi. Mais ils se sont montrés plus hésitants, préférant les investissements à l’aide et aux prêts, et insistant apparemment sur la normalisation, ou du moins atténuant les critiques de Saïed à son sujet.

Gérer l’isolement

Cela a laissé à Saïed peu d’alliés solides, principalement l’Algérie et l’Italie. C’est dans ce contexte d’isolement qu’il faut considérer les récentes démarches de Saïed auprès de l’Iran, de la Chine et de la Russie. D’une part, ces pays correspondent plus naturellement à la vision du monde de Saïed, tant sur la question palestinienne que sur sa critique plus large de l’impérialisme occidental. La rencontre de Saïed avec le guide suprême iranien Ali Khamenei, par exemple, aurait été centrée sur la Palestine, Khamenei louant la «position antisioniste» de Saïed et soulignant la nécessité de développer davantage de telles positions dans le monde arabe, et Saïed étant d’accord, affirmant que «le monde islamique doit sortir de sa position passive actuelle.»

Dans le même temps, Saïed a jusqu’à présent pris soin de ne pas aller trop loin et de provoquer une rupture avec les alliés traditionnels de la Tunisie. En novembre, par exemple, Saïed a annulé un projet de loi au Parlement qui aurait criminalisé la normalisation avec Israël, au motif qu’il mettrait en danger les intérêts extérieurs de la Tunisie, vraisemblablement avec l’Occident et les États arabes du Golfe.

En effet, un réalignement complet ou une rupture nette avec l’Occident est presque impossible, étant donné les liens étroits que l’armée tunisienne entretient avec les États-Unis et son économie avec l’Europe. Un scénario plus probable serait une tentative d’équilibre entre ces puissances mondiales et régionales, en obtenant ce qu’elles peuvent de chacune.

Pourtant, que les relations avec l’Iran, la Chine ou la Russie se développent davantage ou non, il est clair que Saïed a déjà amorcé un changement radical dans un aspect de la politique étrangère tunisienne, s’éloignant de son soutien depuis des décennies à une solution à deux États.

Traduit de l’anglais.

Source : Brookings.edu.

* Chercheur principal non-résident en politique étrangère au Center for Middle East Policy.