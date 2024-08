Tunis abrite l’École d’été sur la migration : étude, travail et formation

Le point fort de la troisième journée de l’École d’été sur la migration, organisée par l’OIM à Tunis, qui s’est tenue mercredi 28 août 2024, a été l’initiative «Opportunities Fair», un espace unique de discussion sur les programmes d’emploi, les échanges académiques et les opportunités d’éducation internationale.

Un succès grâce à la participation des agences et programmes représentés par Amideast/Tunisia, Taa’ Marbouta, Irex, Campus France Tunisie, Chevening Awards (FCDO), Erasmus+, Aiesec et Soliya, souligne l’OIM en Tunisie sur son site Internet. Les échanges de la matinée, portant sur «la migration pour études», ont permis de souligner combien la migration pour études offre aux pays d’origine et de destination une opportunité précieuse d’acquérir un savoir-faire plus approfondi, créant également une passerelle vers une mobilité régulière et sûre dans le monde du travail, et facilitant ainsi l’échange de compétences et l’insertion professionnelle.

L’OIM a également déclaré qu’elle promeut le recrutement éthique pour protéger les droits des travailleurs migrants à travers la norme du système international d’intégrité du recrutement (Iris) et des initiatives telles que la responsabilité des entreprises dans l’élimination de l’esclavage et de la traite (Crest), tout en participant aux dialogues internationaux pour garantir la transparence et les pratiques responsables.

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a annoncé offrir des services d’orientation aux travailleurs migrants dans ses «espaces migrants». L’organisation affirme lutter contre la discrimination et l’exploitation au travail, en promouvant la protection des droits et la régularisation de tous les travailleurs.

Mardi, la deuxième journée, axée sur les parcours migratoires de la main d’œuvre, a permis de mettre en évidence comment différents accords bilatéraux ont été conclus pour faciliter l’emploi des Tunisiens à l’étranger, notamment avec la France, l’Italie, la Suisse et d’autres pays partenaires.

Ces accords comprennent des contrats spécifiques pour les jeunes professionnels et des mesures visant à garantir les droits des travailleurs migrants. Les discussions ont également révélé que la Tunisie met l’accent sur le développement des compétences, notamment dans les secteurs stratégiques, pour encourager la migration régulière et contribuer à la croissance économique.

La formation et l’accompagnement des jeunes NEET (ni travail, ni études, ni formation) sont essentiels pour répondre aux besoins du marché du travail. La stratégie du gouvernement tunisien met en avant la migration circulaire comme une solution gagnant-gagnant pour les jeunes, le pays d’origine et le pays d’accueil.

Ce type de migration régulière permet aux travailleurs d’acquérir une expérience à l’étranger, tout en bénéficiant au pays d’origine grâce au retour des compétences et à la réduction du chômage.

L’École d’été sur les migrations fait partie du Programme régional pour le développement et la protection des migrants (PDPP) en Afrique du Nord, financé par l’Union européenne (Thamm plus) et mis en œuvre par l’OIM en Algérie, Égypte, Libye, Maroc et La Tunisie, visant à approfondir les connaissances sur la migration, à renforcer la cohésion entre les communautés d’accueil et de migrants et également soutenue par le Programme régional africain sur les migrations (États-Unis).

L'École d'été sur les migrations, qui sera clôturée ce vendredi 30 août, a porté cette année sous le thème «Multiplier les voies de migration régulière, opportunités et défis».

