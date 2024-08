Ghazi Ghaouachi : «L’espoir ne meurt jamais»

L’ancien ministre Ghazi Chaouachi, détenu depuis avril 2023, dans le cadre d’une affaire dite de «complot contre la sûreté de l’Etat», déclare que «la politique est changeante» et que «l’espoir ne meurt jamais».

Dans un message diffusé hier, vendredi 30 août 2024, sur la page Facebook de son fils Elyes Chaouachi, l’ancien secrétaire général du Courant démocrate (Attayar), commente les récentes décisions du tribunal administratif rendant leurs droits à des candidats à la présidentielle dont les candidatures avaient été invalidées par la commission électorale.

Se présentant comme «séquestré n° 302730 depuis 553 jours», Ghazi Chaouachi remercie les magistrats administratifs, «même si cela fait partie de leur travail, de leur engagement et de leur honneur», et ce pour avoir «eu le courage et l’audace de respecter le droit et l’esprit des lois et pour avoir rendu justice, malgré les pressions, les instructions et représailles».

Se présentant comme «prisonnier politique», «victime d’un procès monté de toute pièce», Chaouachi affirme que «les magistrats administratifs ont prouvé que l’indépendance de la justice administratif n’est pas un simple slogan, car ils l’ont exercée en réalité dans leurs jugements et nous ont rendu l’espoir d’instaurer l’Etat de droit et des institutions». Il a aussi formé l’espoir de voir les juges judiciaires «prendre leurs responsabilités et se ressaisir», en faisant libérer tous les détenus politiques et d’opinion.

I. B.