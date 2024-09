Présidentielle en Tunisie : La liste finale des candidats attendue le 2 septembre

La liste finale des candidats à la présidentielle du 6 octobre 2024 sera annoncée demain, lundi 2 septembre, indique Mohamed Tlili Mansri porte-parole de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le porte-parole de l’instance électorale a ajouté que le conseil de l’Isie se réunira lundi en vue d’annoncer la liste des candidats retenus pour la présidentielle.

Rappelons que l’Isie a accepté les dossiers des candidatures de Kaïs Saïed, Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui et que l’assemblée générale du tribunal administratif ensuite accepté les recours de trois autres candidats : Abdellatif Mekki, Mondher Zenaidi et Imed Daïmi.

Y. N.