Walid Helali : « Le tribunal administratif a toujours prouvé son indépendance et son intégrité»

Le juge Walid Helali, président d’honneur de l’Union des magistrats administratifs (UMA) a déploré les campagnes de diffamation visant le tribunal administratif après les verdicts rendus dans le cadre de recours déposés par des candidats à la présidentielle.

Dans un post publié sur sa page Facebook, Walid Helali a déploré que des parties aient mis en doute l’intégrité et l’impartialité de certains juge du TA remettant en cause les décisions récemment rendues par la séance plénière judiciaire du tribunal administratif à l’occasion de l’examen du litige sur les candidatures à la présidentielle..

« Ces derniers ont même été nommément cités sur les réseaux sociaux, ce qui constitue un délit puni par la loi, notamment le chapitre 24 du décret n°54 pour l’année 2022 du 13 septembre 2022 », a-t-il souligné.

Walid Helali a ajouté que l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a déposé une demande de récusation des juges, mais que celle-ci a finalement été rejetée : « L’intégrité, l’impartialité et la compétence des juges administratifs en général et des confrères nommément cités en particulier ne font aucun doute… Faisant face à tous ceux ayant tenté de lui porter atteinte, le Tribunal administratif a toujours prouvé, et avant même la naissance de ces sceptiques, son intégrité et son indépendance inébranlable».

