Ras Jedir, au cœur de la contrebande entre la Tunisie et la Libye

La circulation des passagers de part et d’autre de la frontière tuniso-libyenne, par le poste frontalier de Ras Jedir, a repris, le 28 août 2024, après une longue fermeture due à des affrontements entre des groupes libyens. En revanche, l’activité commerciale est toujours suspendue dans l’attente d’une reprise. La fermeture étouffe le commerce, et la contrebande, entre les deux pays.

Simon Speakman Cordall

Ben Guardane est en difficulté. Les bureaux de change restent silencieux et les marchés informels bordant la route sont déserts. Avant la fermeture, on y vendait des marchandises importées en Libye et introduites illégalement en Tunisie.

D’une manière ou d’une autre, presque tout le monde dans la ville dépend du commerce – légal et illégal – en provenance de Libye.

Ben Guerdane mise sur la frontière. Depuis l’époque où les tribus locales escortaient les caravanes transsahariennes à travers le territoire jusqu’à l’établissement de la frontière en 1910, le commerce légal et illégal a été l’élément vital de la ville frontalière.

Au fil des années, le commerce, les commerçants et les contrebandiers se sont ancrés dans le tissu de la région, jusqu’à récemment laissés libres par les colonisateurs et les gouvernements nationaux qui ont suivi en échange de la sécurisation de la région frontalière, le tout sans frais pour l’État.

Cela a changé à partir de 2014 environ, lorsque les combattants de l’Etat islamique, renforcés en partie par des recrues volontaires venues de Tunisie, ont conquis de vastes étendues de Libye, y compris Syrte, région natale de Mouammar Kadhafi.

En 2016, le groupe a tenté d’envahir la Tunisie et ses combattants ont pris d’assaut Ben Guerdane, pour ensuite être repoussés par les forces de sécurité tunisiennes.

La sécurité du côté tunisien est désormais largement assurée par l’État tandis que du côté libyen, elle reste gérée par les forces de la tribu amazighe de la ville côtière de Zouara, dont les relations avec le gouvernement internationalement reconnu de Tripoli sont, au mieux, lâches.

Contrôler Ras Jedir serait important pour n’importe quelle faction ou groupe armé en compétition pour le pouvoir en Libye.

Des kilomètres de camions transportant de tout

Lorsqu’il était ouvert, Ras Jedir faisait transiter chaque jour des kilomètres de camions transportant de tout, des marchandises commerciales aux marchandises industrielles fabriquées sur des marchés lointains pour des clients tunisiens, livrées par bateau aux ports libyens aussi proches que Tripoli ou aussi loin que Misrata pour éviter de lourds droits d’importation tunisiens, avant d’être acheminés par camion via Ras Jedir vers le reste de la Tunisie.

Une myriade d’autres camions, caractérisés par leur suspension surélevée, transportaient des produits aussi divers allant des coques de téléphones portables aux sacs à dos Hello Kitty vers les marchés tunisiens.

Il est impossible d’estimer la valeur réelle des marchandises transitant entre la Libye et la Tunisie via Ras Jedir. Mais le ministre libyen de l’Intérieur Imad Trabelsi n’exagérait sans doute pas beaucoup en mars lorsqu’il qualifiait Ras Jedir de «l’une des plus grandes plaques tournantes de contrebande au monde», estimant la valeur des marchandises qui y transitent illégalement à «100 millions de dollars par semaine».

«En une journée, jusqu’à 300 camions, 5 000 voitures et 10 000 personnes peuvent traverser la frontière à Ras Jedir. Et c’est une mauvaise journée. En termes de fiscalité et de pots-de-vin, nous parlons d’importantes sommes d’argent», a déclaré à Al Jazeera Hamza Meddeb, chercheur au Carnegie Middle East Institute qui a beaucoup écrit sur la frontière.

Il était presque inévitable que le gouvernement de Tripoli tente de prendre le contrôle de ce précieux passage.

Le contrôle du passage : un enjeu politique

Cependant, même si ce sont peut-être les affrontements entre les combattants de Zouara et les forces fidèles au ministère de l’Intérieur qui ont déclenché sa dernière fermeture, les raisons pour lesquelles il est resté fermé aussi longtemps sont nombreuses. «Cela pourrait être presque n’importe quoi. Cela pourrait être dû au conflit entre Abdul Hamid Dbeibah [premier ministre par intérim de Tripoli, en attendant les élections promises depuis longtemps] avec la Banque centrale, qui ne lui fait vraiment pas confiance et l’a laissé à court de financement», a poursuivi Meddeb. Et d’ajouter : «Il pourrait s’agir des fonds libyens encore détenus dans les banques tunisiennes depuis la révolution et auxquels on ne leur permet pas d’accéder sans preuve de leur provenance. Les raisons pourraient aussi être plus lointaines. Tripoli et Tunis ont des alliés internationaux rivaux, comme les Émirats arabes unis et la Turquie. Littéralement, cela pourrait être n’importe quoi».

Les législateurs de la capitale libyenne, engagés dans une bataille pour la légitimité avec le parlement rival de l’Est à Benghazi, estiment probablement que le contrôle d’un atout national précieux tel que Ras Jedir renforcerait leurs ambitions de crédibilité internationale.

Pour les Amazighs, brutalement réprimés sous Kadhafi, le contrôle du passage et d’autres actifs, comme la plate-forme pétrolière de Mellitah, consiste, selon les analystes, à sauvegarder leur avenir et celui de leur peuple.

Après des décennies de répression, les Amazighs ont été parmi les premiers Libyens à prendre les armes et à rejoindre la coalition dirigée par l’Otan contre Kadhafi en 2011. Les années qui ont suivi ne leur ont apporté que davantage d’incertitude.

La contrebande transfrontalière est alimentée par le carburant libyen fortement subventionné et par les réseaux illicites qui le transportent au-delà des frontières de ce pays d’Afrique du Nord.

Bien qu’elle soit riche en pétrole, la Libye importe toujours une grande partie de son carburant raffiné, qui est ensuite vendu aux citoyens à un tarif très réduit.

Selon une enquête menée par Bloomberg, jusqu’à 40% du carburant importé en Libye est revendu à d’autres pays, comme l’Europe (via Malte), la Turquie, le Soudan et la Tunisie, via Ras Jedir.

«La contrebande fait désormais partie de l’économie libyenne, en particulier dans les zones frontalières», a déclaré Jalel Harchaoui du Royal United Service Institute. «Les pertes irrégulières de carburant au-delà de la frontière ne sont même pas signalées ou estimées par la National Oil Company (NOC). «Il y a de fortes chances que si vous êtes au sommet de la NOC, des personnes ayant des liens avec la contrebande vous ont aidé à y arriver», a-t-il ajouté.

«La récente tentative du gouvernement de Debeibah et de son ministère de l’Intérieur de s’emparer du poste frontière était, au mieux, faible et maladroite», a encore déclaré Harchaoui.

«Il a fallu des semaines depuis aux responsables du ministère de la Défense pour négocier une trêve entre les Amazighs et le ministère de l’Intérieur. Les responsables de la défense… veulent juste la stabilité. Quant à la Tunisie, elle souhaite simplement voir sa frontière reculer et le flux de marchandises, y compris le carburant de contrebande, reprendre», explique le chercheur.

Traduit de l’anglais.

D’après Al-Jazeera.

* Le titre et les intertitres sont de la rédaction.