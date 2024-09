Sfax : décès de l’homme d’affaires Moncef Khemakhem

L’homme d’affaires Moncef Khemakhem, ancien président du Club sportif sfaxien (Sfax) est décédé ce matin, vendredi 6 septembre 2024, des suites d’une longue maladie qu’il a combattue avec beaucoup de courage.

L’information a été relayée par les pages facebook du club Noir et blanc, en rappelant que le défunt avait longtemps défendu les projets d’une cité sportive à Sfax, d’un métro et d’une cité touristique qui aiderait à assainir et à revaloriser les plages de la capitale du sud, mais la mort l’a emporté sans qu’il ait pu voir aucun de ces projets réalisé.

Le défunt était un supporter dévoué et passionné. Dans le monde footballistique, où règne une culture d’omerta, son franc-parler légendaire lui a souvent joué de mauvais tours, au point d’amener la Fédération tunisienne de football (FTF), en 2017, à le radier à vie de la présidence du CSS et à lui infliger une amende de 30 000 dinars.

Que Dieu ait son âme.

