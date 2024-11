Arrestation à Sfax du patron du Groupe CHO, Abdelaziz Makhloufi

La liste des hommes d’affaires arrêtés, mis en garde-à-vue et même poursuivis par la justice dans le cadre de «la guerre contre la corruption» menée par le président Saïed continue de s’allonger. Le dernier en date est Abdelaziz Makhloufi, ci-devant président du Club sportif sfaxien (CSS).

Le président du Groupe CHO, leader tunisien dans la production et l’exportation d’huile d’olives, qu’il a fondé à Sfax en 1996, a été arrêté avant-hier et conduit à un endroit inconnu, ont rapporté hier, vendredi 1er novembre 2024, des personnes proches du club sportif de la capitale du sud, qui a publié ce matin, samedi 2 novembre, un communiqué où il affirme que son président et principal bailleur de fonds a été arrêté et est actuellement auditionné dans le cadre d’une affaire en lien avec la gestion du complexe agricole de Henchir Chaâl, une oliveraie appartenant à l’Etat tunisien et gérée par l’Office des terres domaniales (OTD).

L’arrestation a été effectuée sur ordre du ministère public auprès du tribunal de première instance de Tunis et elle a concerné plusieurs cadres et agents de Henchir Echaâl.

Rappelons, à ce propos, que le président de la république Kaïs Saïed s’était rendu au complexe agricole de Henchir Echaâl, mercredi 30 octobre. Durant cette visite, il avait déploré la mauvaise gestion chronique de ce bien public. «Il n’est pas question de céder les biens du peuple tunisien et la guerre contre la corruption se poursuivra sans répit», avait-il déclaré, selon un communiqué de la présidence de la république.

I. B.