Affaire Henchir Echaal : prolongation de la garde à vue de Abdelaziz Makhloufi

La garde-à-vue de l’homme d’affaires (patron du groupe CHO, huile d’olive) et président du Club sportif sfaxien (CSS), Abdelaziz Makhloufi, et de plusieurs autres prévenus impliqués dans les enquêtes sur de supposés délits commis dans la gestion Henchir Echaâl, à Sfax, appartenant aux domaines de l’Etat, a été prolongée de 5 jours.

L’ordre en a été donné par le parquet du pôle judiciaire économique et financier, hier, jeudi 7 novembre 2024, aux agents de l’unité nationale d’enquête sur des délits financiers complexes, relevant de la police judiciaire d’Al-Gorjani.

Rappelons que le ministère public du Pôle judiciaire économique et financier a commencé à enquêter sur ce dossier relatif à des soupçons de blanchiment d’argent, de fraude et faux et usage de faux.«Plusieurs responsables, cadres, ouvriers travailleurs, ainsi que l’ancien ministre de l’Agriculture, Samir Bettaieb, sont actuellement pointés du doigt», rapporte le journal Echourouk cité par Diwan FM.

I. B.