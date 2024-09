‘‘Malta-Tunis-Marseille’’ : une exploration visuelle des racines et de la mémoire

‘‘Malta-Tunis-Marseille’’ est un ouvrage photographique de Katel Delia qui mêle mémoire personnelle et exploration historique. Une quête de résonance et de découverte.

Le livre est né d’un profond attachement de l’auteur à la Tunisie, pays où son grand-père, d’origine maltaise, s’était installé au début du XXe siècle et y est resté jusqu’en 1961. Bien qu’elle n’ait jamais vécu en Tunisie, la photographe a développé un lien émotionnel fort avec ce pays à travers les récits familiaux et ses propres visites.

En 2017, un choc émotionnel survient lorsqu’elle entre dans une épicerie en Tunisie, semblable à celle de ses grands-parents. Cet événement déclenche une réflexion plus profonde et l’incite à entreprendre un projet photographique combinant des images d’archives familiales et ses propres photographies contemporaines. Le livre se compose ainsi d’une rétrospective visuelle des traces du passé et d’une quête personnelle de résonance et de découverte.

Le livre, trilingue (français, maltais, arabe), inclut 96 pages de photographies et de textes. Il est préfacé par Sylvie Hugues et est soutenu par une bourse de 5.000 € obtenue dans le cadre des Bourses du 1er livre photo Eyes Wide Open 2023.

‘‘Malta-Tunis-Marseille’’, publié le 14 juin 2024 et vendu au prix de 29 €, offre un regard intime sur la manière dont les souvenirs et les lieux influencent notre compréhension de l’identité et de l’histoire familiale.

Djamal Guettala